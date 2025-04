¡Mucha ATENCIÓN, inmigrantes! Esto debes hacer si recibiste una notificación de salida vía CBP App

En las últimas semanas, cientos de inmigrantes se vieron sorprendidos al recibir una notificación de salida obligatoria mediante la app CBP One. Sin embargo, la comunidad inmigrante mostró una mayor preocupación por cartas enviadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En estos escritos se detalla la cancelación de permiso condicional humanitario y del permiso laboral brindado por programas desarrollados en el gobierno de Joe Biden

La aparición de estos dos mensajes causa confusión para aquellos inmigrantes que recibieron estos avisos, pero es importante tener en cuenta puntos válidos ante este intempestivo llamado de abandonar Estados Unidos. Según la organización Inmigration Impact, la principal razón para desestimar estos comunicados es que, en muchos casos, son enviados por error a muchos inmigrantes. Además, de existir más opciones para proceder ante este tipo de notificaciones.

Esto puedes hacer tras recibir la notificación del CBP Home

Existen casos de inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos, y no recibieron este tipo de llamados. Hasta hay caso de algunos inmigrantes que cambiaron su status, como residencia o asilo. De esta forma, el DHS creó un ambiente de incertidumbre al no tener condiciones claras para realizar el envío de estas cartas. Lo que puede significar una vía de escape legal para los inmigrantes. Si recibes una notificación de salida, lo primero es no entrar en pánico. La recomendación principal es consultar de inmediato a un abogado de inmigración o a una organización especializada.

Algunos inmigrantes han logrado detener órdenes de salida demostrando que tienen trámites pendientes, cambios en su situación legal o errores en la notificación. No firmes ningún documento de salida voluntaria sin asesoría legal. Esto podría cerrar posibilidades legales futuras. Además, guarda capturas de pantalla de toda comunicación recibida a través de CBP One, ya que pueden ser evidencia importante para tu defensa.

Ten en cuenta esto: evita salir del país sin asesoría legal

Aceptar salir del país siguiendo únicamente las instrucciones de la carta, sin antes consultar a un abogado, puede traer consecuencias serias. Si una persona tiene un proceso abierto ante la corte de inmigración y abandona Estados Unidos sin notificar, corre el riesgo de ser deportada en ausencia durante su próxima audiencia, complicando considerablemente cualquier intento futuro de regresar de manera legal.

Aunque la carta indica que los inmigrantes deben registrar su salida a través de la app CBP Home, no hay garantías de que esta información sea correctamente transmitida a las cortes de inmigración. Esto podría dejar a los afectados en una situación legal vulnerable, sin acceso a las protecciones que normalmente tendrían.

CBP Home: sin criterios claros en el proceso de cancelación

Además, el DHS reconoció cometer errores similares hace unas semanas. Esta vez los que se vieron sorprendidos fueron los inmigrantes ucranianos al recibir cartas de salida junto al lema "Unidos por Ucrania". De inmediato, la agencia admitió la equivocación, pero provocó una mayor desconfianza sobre los mensajes y notificaciones que llegan desde la organización o la CBP One.