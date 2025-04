¡Duro golpe para Walmart! Gigante minorista de Estados Unidos se derrumba por los aranceles de Donald Trump

Según Investopedia, la política arancelaria de Donald Trump perjudica notablemente las acciones de Best Buy, Dollar Tree, Dollar General, Costco Wholesale, Five Below y Macy's. Estas tiendas minoristas, al igual que Walmart, se enfrentan a una gran caída en el mercado de Estados Unidos. Las acciones de Dollar Tree y Best Buy, específicamente, cayeron más de 10%. Las de Five Below, por su parte, cayeron un 18%.