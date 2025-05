Donald Trump anunciará aranceles a productos farmacéuticos en las próximas dos semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes 5 de mayo que anunciará aranceles para productos farmacéuticos "en las dos próximas semanas". Este anuncio lo dio después de firmar una orden ejecutiva para promover la producción de este tipo de bienes en el país estadounidense.

"Los anunciaré en las dos próximas semanas", respondió el presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca después de ser consultado por detalles de los gravámenes que ha prometido implementar sobre los productos de la industria farmacéutica.

Trump indicó que la próxima semana dará otro anuncio en relación con el costo de los medicamentos. Foto: Freepik

La orden ejecutiva firmada por Trump tiene el objetivo de agilizar los procedimientos para obtener permisos para la construcción de instalaciones destinadas a la fabricación de "medicamentos con receta", incluyendo la obtención de autorizaciones de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de Estados Unidos.

Esta medida busca establecer "una sólida base de manufactura nacional" no solo para medicamentos, sino también para "ingredientes y materiales clave" en la producción de los mismos. Asimismo, el mandatario también indicó que la próxima semana dará otro anuncio en relación con el costo de los medicamentos, insistiendo en que otros países "están estafando" a Estados Unidos en este rubro.

Nuevos aranceles del 100% a las películas producidas fuera de Estados Unidos

Donald Trump anunció mediante su red social Truth Social que ha instruido al Departamento de Comercio (DOC) y al Representante Comercial de Estados Unidos a imponer un arancel del 100% a las películas que son producidas fuera del país estadounidense e importadas.

Hasta el momento se desconoce cómo se impondrá dicho arancel, porque las películas son propiedad intelectual, no bienes, por lo que representan un tipo de servicio que actualmente no está sujeto a aranceles. No obstante, el Representante Comercial de Estados Unidos indica que algunos servicios pueden estar sujetos a ciertas barreras comerciales no arancelarias, como regulaciones e incentivos fiscales. Estas podrían perjudicar a la producción cinematográfica estadounidense.

La imposición de aranceles u otras barreras comerciales a los productos producidos en el extranjero podría no facilitar el negocio a los estudios de Hollywood. Muchas películas y series estadounidenses se graban fuera de Estados Unidos. Además de los permisos fiscales, muchos trabajadores extranjeros cuentan con salarios más bajos, lo que hace que la producción de algunas películas sea más viable económicamente.