Karoline Leavitt, secretaria de prensa de EE. UU., impresiona al escribir con una mano y cuidar a su bebé en la Casa Blanca

Margo Martin, una alta asesora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una foto en su red social X de Karoline Leavitt, la secretaria de prensa, alimentando a su hijo mientras trabajaba. Esta imagen ofrece la visión de la vida laboral en la Casa Blanca.

La oficina de la secretaria de prensa se visualiza bastante vacía, con unas cuantas fotografías en un tablero. Foto: Composición Líbero/red social X | Margo Martin

PUEDES VER: Estas son las nuevas leyes de tránsito que rigen en California desde este 2025

Estados Unidos: Karoline Leavitt fotografiada alimentando a su hijo mientras trabaja en la Casa Blanca

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, de 27 años, demostró como mantiene un equilibro entre el trabajo y la vida personal escribiendo con su mano derecha y sosteniendo a su bebé Niko, de nueve meses, en su izquierda.

La asesora Martin quedó impresionada y publicó la foto con este mensaje en su cuenta de X: "Entró en @PressSec escribiendo con una mano y alimentando a su hijo con la otra. ¡Supermamá!".

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, de 27 años, demostró como mantiene un equilibro entre el trabajo y su vida personal. Foto: Composición Líbero/red social X | Margo Martin

La oficina de Karoline Leavitt en la Casa Blanca

La oficina de la secretaria de prensa se visualiza bastante vacía, con unas cuantas fotografías en un tablero, en particular, una foto de ella y el presidente Donald Trump en equilibrio sobre un radiador al lado de su silla de oficina. Además, se visualiza un meme impreso y fijado en el tablero donde muestra a un hombre rechazando un cerebro en bandeja, con la leyenda: "No, gracias. Creo todo lo que me dicen los medios tradicionales".

En la oficina también se visualiza otra foto donde muestra lo que parece ser una foto de grupo del equipo principal de Donald Trump y una imagen de Karoline Leavitt con su bebé Niko, de nueve meses, en una playa.