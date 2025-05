Malas noticias, inmigrantes: este estado aprobó acuerdos de ICE y la policía local en arrestos migratorios

Los inmigrantes experimentan una situación de incertidumbre mucho más complicada. En el estado de Texas, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de Ley del Senado (SB) 8, el cual está centrado en futuras colaboraciones y acuerdos entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los agentes policiales. ¿En qué se centró esta decisión? ¿Qué más se sabe al respecto? Todos los detalles del tema en esta nota.

¿En qué se centra el Proyecto de Ley del Senado (SB) 8 en Texas?

Según The Texan, el Proyecto de Ley del Senado (SB), coescrito por los senadores Charles Schwertner y Joan Huffman, se centra en que los alguaciles de los condados con más de 100.000 habitantes tienen la obligación de firmar acuerdos con ICE para cumplir la ley migratoria impuesta por el gobierno de Estados Unidos.

Esta iniciativa tiene respaldo en la Orden Ejecutiva de Donald Trump, la cual autoriza a los funcionarios estatales y locales desempeñar funciones de agentes federales de inmigración. Centrándose en la Sección 287 (g) de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad, los policías pueden detener a los extranjeros que sean considerados una amenaza para la seguridad nacional.

El uso del programa 287 (g) para erradicar la inmigración ilegal en Estados Unidos

El senador Schwertner comunicó que "al implementar el programa 287 (g) en condados con una población mayor a 100.00 habitantes se puede garantizar que ICE esté al tanto de los inmigrantes delincuentes arrestados en las áreas metropolitanas más grandes". A su vez, añadió que este proyecto tiene el objetivo de evitar que indocumentados potencialmente peligrosos terminen siendo liberados como consecuencia de la falta de conocimiento sobre las personas.

"Es un proceso que requiere mucha mano de obra", señaló el sherriff del condado de Tarrant, Bill Waybourn. Por su parte, el presidente de Texans for Strong Borders, Chris Russo, indicó que la legislación es fundamental para combatir cruces ilegales. "Es esencial para fortalecer la aplicación de las leches de inmigración en el interior del país", informó.

No obstante, los opositores no tardaron en pronunciarse. "Los acuerdos 287 (g) han demostrado una y otra vez que no mejoran la seguridad pública, sino que la socavan", argumentó Sarah Cruz de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Texas.