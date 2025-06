Caroline Dias Goncalves es una estudiante inmigrante de la Universidad de Utah originaria de Brasil. Reside en Estados Unidos desde 2012 y hace algunos días fue arrestada en Colorado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Inicialmente fue detenida por una infracción de tránsito, pero posteriormente los oficiales procedieron con su arresto.

Salió libre y declaró sobre su detención

Dias Goncalves, una joven de 19 años, fue detenida el 5 de junio de 2025 por agentes de ICE. La semana pasada, un juez aprobó su liberación bajo fianza. Tras ser puesta en libertad, expresó su agradecimiento: "Quiero agradecer profundamente a mis mejores amigos y a mi familia, quienes nunca dejaron de luchar por mí. Especialmente a mi comunidad, a las organizaciones como TheDream.US y Casa de Paz que me defendieron, a las oficinas de los senadores que hicieron llamadas y a mi comunidad eclesial que oró por mí. A mi abogado, Jon Hyman, gracias por darme esperanza cuando no la tenía", declaró.

Caroline Dias Goncalves fue intervenida y luego arrestada al cometer una infracción de tránsito. Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Mesa.

Además, sorprendió el mensaje de agradecimiento que brindó a los agentes de ICE: "Incluso al agente de ICE que me detuvo, no dejaba de disculparse y me decía que quería dejarme ir, pero que tenía las manos atadas. No podía hacer nada, aunque sabía que no estaba bien. Quiero que sepas que te perdono, porque creo que las personas pueden tomar mejores decisiones cuando se les permite", declaró la joven brasileña.

Caroline relató su experiencia durante el tiempo que estuvo detenida: "En detención, nos daban comida húmeda y pastosa; hasta el pan se mojaba. Nos mantenían en horarios confusos". Añadió que notó un cambio en el trato cuando los agentes se dieron cuenta de que hablaba inglés: "En cuanto se dieron cuenta de que hablaba inglés, vi un cambio. De repente, me trataron mejor que a otros que no hablaban inglés. Eso me rompió el corazón, porque nadie merece ser tratado así. No en un país que he llamado hogar desde los 7 años y que es todo lo que he conocido".

Ya culminó la pesadilla

"Espero que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. Pero sé que ahora mismo, más de 1,300 personas siguen viviendo la misma pesadilla en el centro de detención de Aurora. Son como yo, incluyendo a otras personas que crecieron aquí, que aman este país y que solo anhelan la oportunidad de pertenecer", expresó Dias Goncalves, tras haber pasado varios días arrestada en un centro de detención para inmigrantes.

También agradeció a todos los que la apoyaron y pidió justicia: "Los inmigrantes como yo no pedimos nada especial. Solo una oportunidad justa para regularizar nuestro estatus, sentirnos seguros y seguir construyendo la vida por la que tanto hemos trabajado en el país que llamamos hogar".