Presta atención, inmigrante: ¿ICE puede entrar a tu casa con una orden de deportación? Esto se sabe

La confusión es común y el miedo más aún. En medio de operativos migratorios que siguen sacudiendo comunidades enteras, muchos inmigrantes indocumentados se preguntan: ¿puede ICE entrar a mi casa solo con una orden de deportación? La respuesta es clara y urgente: No. Una simple orden de deportación no les da autoridad legal para ingresar a tu hogar.

Los agentes de inmigración no pueden entrar a tu casa sin una orden de cateo válida firmada por un juez. Este detalle puede marcar la diferencia entre mantener tu seguridad y caer en un proceso de detención injusto. Entonces, ¿qué debes hacer si llaman a tu puerta? Aquí te contamos.

¿Qué hacer si ICE toca tu puerta?

Si ICE llega a tu casa y empieza a golpear la puerta, no abras. La ley te protege. No estás obligado a permitirles el ingreso a menos que presenten una orden de cateo firmada por un juez. Los expertos de inmigración recomiendan:

Habla a través de la puerta . No necesitas abrirla para comunicarte.

. No necesitas abrirla para comunicarte. Pide ver la orden . Puedes solicitar que la pasen por debajo de la puerta o que la muestren por una ventana.

. Puedes solicitar que la pasen por debajo de la puerta o que la muestren por una ventana. Revisa la información . Si la supuesta orden no tiene tu nombre completo y correcto, ni tu dirección exacta, no es válida.

. Si la supuesta orden no tiene tu nombre completo y correcto, ni tu dirección exacta, no es válida. Permanece en silencio . Tienes derecho a no responder preguntas sobre tu lugar de nacimiento o cómo entraste al país.

. Tienes derecho a no responder preguntas sobre tu lugar de nacimiento o cómo entraste al país. No firmes nada . No estás obligado a firmar documentos sin antes hablar con un abogado.

. No estás obligado a firmar documentos sin antes hablar con un abogado. No muestres documentos falsos . Tampoco mientas, ni entregues documentos que indiquen tu país de origen si no deseas hacerlo.

. Tampoco mientas, ni entregues documentos que indiquen tu país de origen si no deseas hacerlo. Incluso si decides salir, puedes cerrar la puerta tras de ti y continuar la conversación afuera. El punto clave es no dar acceso a tu hogar sin la orden judicial adecuada.

Conoce tus derechos en caso de que se presente ICE en tu vivienda.

¿En qué casos ICE sí puede ingresar a tu casa?

Como se mencionó en líneas anteriores, ICE solo puede ingresar legalmente a tu vivienda si tiene una orden de cateo firmada por un juez federal. Este documento debe especificar claramente:

El nombre correcto de la persona buscada.

La dirección exacta donde se ejecutará la orden.

El estatuto legal bajo el cual se está solicitando la entrada.

En cambio, una orden de deportación administrativa, emitida por ICE mismo, no es suficiente. No autoriza a los agentes a ingresar sin tu consentimiento. Si no hay una orden de cateo válida, y tú no das permiso para que entren, ICE no puede entrar.

En un país donde la política migratoria sigue generando incertidumbre, conocer y ejercer tus derechos puede protegerte a ti y a tu familia. No dejes que el miedo o la desinformación te jueguen en contra. ICE no puede entrar a tu hogar sin una orden judicial válida.