¡CON LAS JUSTAS! Manchester United con gol de Fellaini, venció 2-1 al Arsenal por la Premier League [RESUMEN Y GOLES]

Si no se sufre no vale. Ese parece ser el lema del Manchester United en la temporada. Y es que su victoria angustiosa ante el Arsenal (2-1) deja el claro que Mourinho y compañía no la tuvieron fácil en la Premier League donde son segundos gracias al gol de Fellaini en el epílogo del del partido.

Al Manchester United le ganaron varios equipos en Old Trafford que le impidieron luchar contra el campeón Manchester City. Esta vez estaba al frente Arsenal y parecía que la historia de errores y desconcentraciones se iba a repetir en casa. Sin embargo, Fellaini apareció para despejar esa pesadilla que ha sido constante en los sueños de José Mourinho.

Minuto 90+2, centro de Young y Marouane Fellaini de cabeza hacía delirar de alegría a todos los hinchas del Manchester United que volvían a gritar un triunfo en casa desde el 31 de marzo pasado (2-0 al Swansea City).

El marcador lo inauguró Pagba a los 17' cuando Alexis Sánchez dejó un rebote tras su remate. El francés le llegó el balón y solo bastó abrir el pie para darle con la parte interna al balón. ¡A cobrar!

Manchester United tuvo el control del partido pero no tuvo ideas claras para volver a vulnerar el arco de David Ospina, portero que estuvo defendiendo al Arsenal en esta ocasión.

Para el complemento, Lukaku tuvo una lesión y el United perdió un poco de poder ofensivo. Situación que aprovechó el Arsenal para poder emparejar el marcador sobre los 50'.

Xhaka cedió a Mkhitaryan por el centro del campo, sacando un sorpresivo remate cruzado que venció al partero David De Gea. La ley del ex se cumplía.

Sobre los 64', Maurinho mandó al campo a Martial y Fellaini con la finalidad de darle un mejor peso ofensivo que perdió tras la salida de Lukaku.

La idea era aprovechar el pelotazo para que Fellaini pueda hacerse presente en el marcador. Luego de varios intentos, y sobre el final, el belga celebró en Old Trafford.

LA PREVIA

En la Premier League se vivirá hoy Domingo 29 de Abril desde las (10:30 A.M - HORA PERUANA) un duelo final, José Mourinho enfrentará a un viejo adversario como es Arsene Wenger. Todo esto cuando los Red Devils le den la bienvenida a los Gunners en Old Trafford para el último clásico entre ellos, que tendrá en zona técnica a ‘Le Professeur’ en su última clase maestra.

MINUTO A MINUTO

90+2 ¡GOOL! Fellaini anota de cabeza. Mou lo grita con todo.

76' Willock entra por Mkhitaryan (MU).

69' La roba Welbeck y remate al arco. De Gea (MU) ataja.

64' Kolašinac salió. Entró Nacho Monreal (A) Entró Welbeck por Nelson (A).

64' Martial entró por Ander Herrera (MU). Entró Fellaini por Lingard (MU).

50' ¡GOOL! Mkhitaryan de un remate cruzado pone el empate para los 'gunners'.

50' Lukako se fue lesionado del tobillo.

50' Entra Rashford por Lukaku (MU).

40' Centro al arco de Young (MU) y choca en el palo. ¡Uff!.

35' ¡Uff! Centro de Bellerín y Aubameyang cabecea a las manos de De Gea (MU).

19' Mkhitaryan remata. Muy cerca del arco de De Gea (MU).

17' ¡GOOOOOOL! Remate de Sánchez y rebote el cayó a Pogba. A cobrar.

14' Nelson dispara desde lejos. Ataja De Gea (MU).

ALINEACIONES CONFIRMADAS

MANCHESTER UNITED: De Gea; Valencia, Lindelof, Smalling, Young, Ander Herrera, Matic, Pogba, Lingard, Lukaku, Alexis

ENTRENADOR: José Mourinho

ARSENAL: Ospina; Bellerin, Chambers, Mavropanos, Kolasinac, Xhaka, Maitland. Niles, Iwobi, Nelson, Mikhitaryan, Aubameyang

ENTRENADOR: Wenger

📋 Here's how we line up for today's game at Old Trafford#MUFCvAFC pic.twitter.com/cLmtWzrqax — Arsenal FC (@Arsenal) 29 de abril de 2018

El mandamás de los ‘Gunners’ anunció que pondrá final a su etapa como DT en Arsenal después de 22 largos años, su reinado al norte de Londres termina este verano según comentó Mr. Wenger. Estos últimos partidos son como una gira del adiós, donde lo jugadores se entregarán al máximo por su ‘míster’ de tantas temporadas.

José Mourinho como líder de los Red Devils está 2do en la Premier League, este fin de semana le dará la despedida necesaria a un rival de zona mixta como es ‘The Economist Arsene’. Desde Old Trafford se percibe una recepción y despedida entre aplausos para el técnico francés, por el respeto a su trayectoria y haber regalado tantos buenos momentos en la Liga Inglesa.

Sergio Romero el portero suplente de David De Gea es el único hombre que se perderá el partido en Manchester United, debido a que está acarreando hace varios días un problema en la rodilla. Teniendo en vilo a toda Argentina, porque esperan que ataje en Rusia 2018.

Henrikh Mkhitaryan no podrá jugar por el Arsenal debido al daño en los ligamentos de la rodilla que tiene desde hace unas semanas, ya está confirmado que se perderá el reencuentro con su antiguo club, mientras que Mohamed Elneny ha sido descartado por tres semanas por una lesión en el tobillo.

Alineaciones probables del Manchester United vs. Arsenal:

XI MANCHESTER UNITED: De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Young; Matic, Herrera, Pogba; Lingard, Sanchez, Lukaku.

DT - JOSÉ MOURINHO

XI ARSENAL: Cech; Maitland-Niles, Mustafi, Holding, Kolasinac; Xhaka, Ramsey, Iwobi; Ozil, Welbeck, Aubameyang.

DT - ARSENE WENGER

Horarios del Manchester United vs. Arsenal:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.30 a.m.

Estados Unidos: 10.30 a.m. (ET) / 2.30 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 09:30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.30 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 5.30 p.m.