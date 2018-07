Xavi Hernández y la razón de por qué Messi no triunfa en su selección [VIDEO]

Xavi Hernández ha compartido vestuarios en el Barcelona con Lionel Messi, durante varios años jugó al lado del astro ‘albiceleste’ y es una voz autorizada para hablar sobre el presente del ‘10’. Al capitán argentino se le critica el poco aporte en su selección, cuando es el más destacado de la escuadra azulgrana.

Su ex compañero en el Barcelona conversó con Jorge Valdano, campeón del mundo con Argentina en el 86’ y lanzó una respuesta que podría significar la ‘deuda’ que Leo tiene con su país y la hinchada. “Él necesita ser feliz en todo momento, necesita sentirse a gusto en el campo. Hay momentos de 10, 15 minutos que no aparece o que no ha podido tocar el balón, o por lo que lo están marcando demasiado o que no le buscamos...”, sostuvo el volante del Al – Sadd de la Liga de Qatar.

El jugador ibérico resaltó que cada vez que ‘Lío’ desaparecía del juego él ‘lo buscaba para meterlo en el partido’. “Además me decía que a lo mejor llevaba diez minutos en banda y no lo encontrábamos o no aparecía en el juego, no participaba y le decía que viniera a participar dentro del juego cosa que ahora lo hace él naturalmente”, resaltó el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.

Hernández indicó que por su calidad Messi no puede mantenerse apartado del balón más de diez minutos. “Él tiene que participar, el mejor futbolista del mundo no puede estar diez minutos sin tocar el balón”.

Sobre la selección argentino, Xavi expresó que ‘tienen un equipazo’ a lo cual Valdano subrayó que en Argentina no ‘abusaban (aprovechaban su talento) de Leo, (en el Barza) ustedes sí abusaban de Leo’, a lo que el futbolista español respondió que sí.

EL DATO:

Xavi Hernández ha jugado 17 temporadas en el Barcelona, y es uno de los 8 jugadores que ha ganado el triplete en 2 ocasiones.