Inter concreta negociación con Atlético de Madrid por Sime Vrsaljko

El defensa de la selección de Croacia, Sime Vrsaljko, será nuevo jugador del Inter de Milán luego de que se finiquite su traspaso - con el Atlético de Madrid - por 8 millones de euros (costo de la cesión) la cual puede ampliarse por 17 millones más si el club italiano pretende comprar su carta pase.

Con la llegada de Vrsaljko, la 'Nerazzurri' ganaría la fortaleza defensiva que no pudo tenerla en la temporada anterior. No obstante, el futbolista balcánico no es un negado con la pelota. Sus constantes salidas por la banda derecha suma una opción más para el ataque respecto al planteamiento que pueda determinar Luciano Spalletti.

Vrsaljko - subcampeón del Mundo con Croacia en Rusia 2018 - se uniría a sus compañeros de selección Marcelo Brozović e Ivan Perišić, aunque a este último le quedarían pocos días en el club 'tano' debido a las múltiples ofertas que posee.

El reconocido periodista italiano Gianluca Di Marzio también coincide con la versión sobre el cierre de las negociaciones entre ambos clubes.

"La muy alta en relación con la cantidad del préstamo es asumir una redención futura a pesar de que no es una obligación. Inter desea llevar a Vrsaljko a Milán entre el lunes y el martes para visitas médicas. Días decisivos".

EL DATO

Será la tercera escala de Sime Versaljko en la Serie A. Previamente había defendido los colores de Geona (2013) y Sassuolo (2014), equipo que lo vendió al Atlético de Madrid (2016) por 15 millones de euros.