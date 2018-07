Pumas vs. Necaxa EN VIVO: chocan por fecha 2 de Liga MX

Pumas vs. Necaxa se juega este domingo 29 de julio (12:00 p.m./hora peruana) en el Estadio Olímpico Universitario, por la segunda fecha de la Liga MX. Sigue la transmisión por TDN y Univisión, y las incidencias las puedes seguir EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por Libero.pe.

Los Pumas de la UNAM y Necaxa, triunfadores en el debut del Torneo Apertura 2018, apunta a seguir en senda ganadora cuando se enfrenten en uno de los partidos más interesantes de la segunda fecha de la Liga MX.

PUEDES VER: Daniel Chávez y su gigantesco gol fallado solo frente al arco ante Rosario

Los auriazules tratarán de continuar con su buena racha cuando juegan por primera vez en su estadio, pues suman siete torneos sin caer en su presentación en el Olímpico Universitario.

NO TE LO PIERDAS: Kevin Quevedo en la órbita de clubes de Europa

El Necaxa tienes buenos recuerdos de sus visitas a CU, pues el torneo pasado sacó el empate a un tanto, y en la Copa MX, comenzó su camino al título tras eliminar al conjunto universitario.

Pumas vs. Necaxa: alineaciones probables

Pumas: Saldívar; Mozo, Arribas, Quintana, Mendoza; Barrera, Díaz, Malcorra, M. Rodríguez; González, Mora.

Necaxa: H. González, Beckeles, Pérez, Álvarez, Fernández, Gallegos, López, R. González, Dávila, Allende, Alvarado.

Canal del Pumas vs. Necaxa:

TDN y Univisión Deportes

Horarios del LDU de Pumas vs. Necaxa:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 12.00 p.m.

Estados Unidos: 12.00 p.m. (ET) / 9.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 11.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 1.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 2.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7.00 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el Pumas vs. Necaxa?

Si quieres seguir en Internet el Pumas vs. Necaxa, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.