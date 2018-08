Gabriel Jesús renovó con el Manchester City hasta el 2023 [VIDEO]

Gabriel Jesús tiene un gran futuro por delante. Apenas con 21 años, llegó al Manchester City a mediados de la temporada 2016/2017 procedente del Palmeiras. Fue a préstamo y finalmente la dirigencia terminó comprando el 100% del pase del delantero brasileño. Esta mañana, los 'Citizens' anunciaron la renovación de su artillero.

La segunda parte de la temporada 2016/2017, Gabriel Jesús la jugó de una manera espectacular. A pesar de la poca cantidad de partidos que pudo disputar (11), anotó un total de siete goles. Fueron números interesantes para que lo tengan en cuenta de manera definitiva en el primer equipo para la siguiente temporada.



Durante el curso pasado, en el que Manchester City salió campeón de la Premier League y se quedó en semifinales de la Champions League, Gabriel Jesús fue una arma importante de cara al gol. Jugó 42 partidos y convirtió 17 dianas. Números que Pep Guardiola consideró importantes para pedir la renovación del contrato de su joven delantero.

Hoy firmó su renovación por cinco temporadas más. Será jugador de los 'Sky Blues' hasta junio del 2023 y prometió hacer más goles que la temporada pasada. Su nueva obsesión es ganar la Liga de Campeones y no duda que, con el equipo que ha armado el Manchester City para este año, lo podrán lograr.



Cabe recordar que Gabriel Jesús inició su carrera en el año 2015 con la camiseta del Palmeiras. Jugó 83 partidos anotando 28 goles. Fue elegido como el mejor jugador joven del Brasileirao y el Real Madrid lo quiso contratar, pero la perla brasileña decidió irse al Manchester City para ser entrenado por Pep Guardiola.

"This season is going to be amazing because you are the man!" @gabrieljesus33's mum knows! 🤩 #alomae #mancity pic.twitter.com/hnzrCzBg0t