Directivos del West Ham evalúan continuidad de Manuel Pellegrini

La continuidad de Manuel Pellegrini al mando del West Ham pende de un hilo: los Hammers han tenido un desastroso inicio luego de perder sus primeros cuatro partidos en la Premier League. Esto les ha generado situarse en el fondo de la tabla, pero no eso no es lo más preocupante.

A pesar de haber gastado más de 100 millones de euros en fichajes - más que el Manchester United - el juego de los dirigidos por el entrenador chileno es más que parco y decepcionante: atrás quedó el vistoso e impetuoso juego mostrado en Villarreal como en el Málaga, el mismo que lo llevó a dirigir al poderoso Manchester City.

Esto - según The Times - habría sido preponderante para evaluar la situación del sudamericano al mando, no obstante, el no haber colocado una cláusula que le permita rescindir el contrato sin gastar un euro más es - ahora - uno de los principales obstáculos para tomar dicha decisión.

Son más de 15 millones de euros que tendrán que pagar - como indemnización - al chileno en caso decidan separarlo. No obstante, los copropietarios David Sullivan y David Gold, junto a la presidenta Karren Brady, han decidido otorgar una nueva oportunidad para Pellegrini. ¿Podrán sostener la paciencia?

EL DATO

Manuel Pellegrini inició su carrera como entrenador en el año 1988. Dirigió a la Universidad de Chile por dos temporadas.