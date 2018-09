José Mourinho: "Dicen que estoy en peligro, pero yo no lo creo"

José Mourinho se mostró tranquilo a pesar de toda la crisis que viene viviendo el Manchester United. Sabe que no ha iniciado bien la temporada ya que tiene dos triunfos y dos derrotas. Se ubica en la posición 10 de la clasificación de la Premier League y debe levantarse si quiere conseguir cosas importantes de cara a lo largo del año.

El último encuentro dejó un triunfo para el United. Los de Mánchester visitaron al Burnley y lograron una victoria que les da una buena sensación en lo anímico. Luego de dos derrotas consecutivas, muchos cuestionaron la continuidad de Mourinho a cargo del equipo, pero en rueda de prensa respondió de una manera intensa.

"Dicen que estoy en peligro, pero yo no lo creo. ¿Tienes idea de cuánto tendrían que pagarme si me despiden?", dijo Mourinho al diario italiano 'La Reppublica'. Así fue que el estratega portugués se muestra seguro en su puesto y no cree que vaya a ser destituido por parte de la dirigencia de los 'Diablos Rojos'.

Cabe mencionar que José Mourinho cobra de manera anual un total de 16,6 millones de euros. Es uno de los técnicos mejores pagados del mundo y si llega a hacer una buena temporada podrían renovarle el contrato por un poco más de dinero.

Por ahora, en Manchester United solo piensan en hacer una buena temporada. Se acerca el debut de la Champions League y entienden que hay algo que está pendiente desde hace varios años: ganarla. Es el objetivo de este nuevo curso, muy aparte de terminar entre los primeros de la Premier League.

José Mourinho cuenta con el apoyo de la directiva a pesar del mal inicio de la temporada. El ambiente que lo rodea en Old Trafford -al ser pifeado constantemente- y la no tan buena relación que tiene con Paul Pogba son factores por los cuales se hablaba de una posible salida. Además, lleva una tensa relación con el vicepresidente del United, Ed Woodward. A pesar de todo esto, seguirá bajo el mando del equipo.