España vs Croacia EN VIVO: Partido por la UEFA Nations League

España y Croacia se enfrentan este martes 11 de septiembre a la 1:45 p.m. (hora peruana) en duelo válido por la Jornada 2 de la UEFA Nations League. Este partido se jugará en el Estadio Manuel Martínez Valero, de Elche, y será transmitido por la señal de DirecTV Sports, mientras que podrás estar al tanto de todas las incidencias en el minuto a minuto, con videos instantáneos, de Líbero.pe.

La Selección de España inició con el pie derecho la nueva etapa con Luis Enrique en el banco de suplentes. El ex entrenador del Barcelona ya viene implantando el estilo de juego de su agrado y se pudo reflejar en la victoria sobre Inglaterra, de visita, por 2-1. Los goles de Saúl y Rodrigo le dieron vuelta al partido que iniciaron perdiendo por la anotación del joven Marcus Rashford.

‘La Roja’ busca su segunda victoria, lo que dejaría con un paso de terminar con el primer lugar del Grupo 4 de la Nations League, llegando a los playoffs. Si bien su rival viene de hacer un gran mundial, la representación española tratará de aprovechar al máximo esta prueba futbolística para ir midiendo el nivel real en el que se encuentran y así enfocarse a lo que será la próxima Eurocopa.

Por su parte, la Selección de Croacia, que sorprendió en la última Copa del Mundo llegando hasta la gran final, descansó en la primera jornada, pero sí aprovecharon la fecha para disputar un partido amistoso. El último jueves enfrentaron a su similar de Portugal, con la terminaron igualando con el marcador de 1-1: Ivan Perišić y Pepe fueron los autores de las anotaciones.

Tanto España como Croacia se han enfrentado en los últimos años y último resultado se dio en la Eurocopa Francia 2016. Aquel día los ‘Ajedrezados’ vencieron por 2-1, gracias a Nikola Kalinic (45’) e Ivan Perišić (87’). Álvaro Morata había adelantado (7’), pero no alcanzó para cerrar el partido. Sin duda, este partido también tendrá muchas emociones.

