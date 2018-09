Chelsea vs West Ham EN VIVO: Partido por Jornada 6 de la Premier League

Chelsea y West Ham se enfrentan este domingo a las 7:30 a.m. (hora peruana) por la Jornada 6 de la Premier League. Este duelo se desarrollará en el London Stadium y será transmitido por la señal de DirecTV Sports, mientras que todas las incidencias, con videos de lo más destacado, lo tendrás en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El Chelsea atraviesa por un nivel óptimo, pues no han tenido tropiezo alguno en los partidos oficiales de la temporada 2018-19. Los ‘Blues’ buscan volver a la punta, la cual compartían con el Liverpool, pero deben conseguir los 3 puntos este fin de semana para volver a meterse en lo más alto del torneo y no dejar que sus rivales se disparen.

¡Es fin de semana de derbi! 👊



¿Podremos sumar seis de seis victorias en la @premierleague? pic.twitter.com/JG8XW1FPaq — Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) 22 de septiembre de 2018

A mitad de semana, los dirigidos por Maurizio Sarri debutaron con pie derecho en la Champions League, venciendo 1-0, de visita, al PAOK. No obstante, este nuevo partido de visita no será nada fácil, pues la temporada pasada no lograron vencer a los ‘Hammers’, quienes ganaron 1-0 en casa y empataron 1-1 en Stamford Bridge.

La otra cara de la moneda es el West Ham de Manuel Pellegrini, equipo que se ha visto complicado con el descenso por su falta de efectividad. Hasta el momento, consiguieron sumar sus 3 únicos puntos la fecha pasada, cuando vencieron por 3-1 al Everton, así logrando salir de la zona de descenso directo, puestos al que, en esta fecha, no volverá.

Los dirigidos por el ‘Ingeniero’ no han tenido mal juego, pero han tenido el arco de espaldas. El austríaco Marko Arnautovic es el goleador del West Ham, con 3 goles y una asistencia, pero su presencia es una incógnita por una dolencia. Pellegrini lo esperará hasta el momento, pues su presencia es fundamental en su esquema.

POSIBLES ALINEACIONES DEL CHELSEA vs WEST HAM EN VIVO ONLINE

XI Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso; Jorginho, Kovacic; Willian, Kante, Hazard; Morata.

XI West Ham: Fabianski; Zabaleta, Balbuena, Diop, Masuaku; Rice, Noble, Obiang; Yarmolenko, Anderson, Arnautovic.

HORARIOS DEL CHELSEA vs WEST HAM EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.30 a.m.

Estados Unidos: 7.30 a.m. (ET) / 4.30 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.30 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.30 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.30 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE EL CHELSEA vs WEST HAM?

En Internet el duelo entre Chelsea vs West Ham, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.