Milan vs Empoli EN VIVO ONLINE: por la jornada 6 de la Serie A

AC Milan y Empoli se verán las caras este jueves 27 de septiembre en el Estadio Carlo Castellani en un choque correspondiente a la sexta jornada de la Serie A. El partido se desarrollará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de las 2.00 p.m. (hora peruana) por señal de Serie A Pass y las incidencias a través de Libero.pe.

El cuadro dirigido por Gennaro Gattuso llega con los ánimos calientes debido al sorpresivo empate del domingo pasado por 2-2 ante Atalanta en el San Siro. Gonzalo Higuaín quedó descartado para el encuentro a causa de unos problemas en los flexores; entre Fabio Borini y Patrick Cutrone saldrá el reemplazo del argentino.

“Higuaín tiene un pequeño problema y mañana (miércoles) haremos una prueba para ver cómo está. Le dejamos tranquilo estos dos días porque tenía molestias en los flexores”, manifestó el técnico italiano en conferencia de prensa previo al cotejo con la escuadra de la región de Toscana.

Rino Gattuso's press conference ahead of the Empoli game summed up in 60 seconds

Il meglio della conferenza del Mister in un minuto ⏱#EmpoliMilan pic.twitter.com/rguoZC9LL1