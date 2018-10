Keylor Navas: "Con Zidane estábamos acostumbrados a ganar, pero ahora no podemos perder la fe" [VIDEO]

Keylor Navas no estuvo muy cómodo en el partido ante el CSKA de Moscú el día de ayer por UEFA - Champions League, situación compleja porque hasta la temporada pasada siempre fue héroe ante equipos sumamente complejos y en la previa vencer al cuadro ruso no debía ser un impedimento directo.

Ojo a lo que sigue declarando Keylor Navas, deja en clara que este nuevo proceso de Julen Lopetegui está siendo bastante 'extraño': "Veníamos acostumbrados a otra cosa, pero creo que la fe no se pierde, hay que seguir trabajando, faltan muchos partidos y siempre tenemos que tener las mismas ganas, la misma ilusión de jugar más", señaló el Costarricense posterior al partido frente a CSKA de Moscú, donde cayeron derrotados.

Además, enfatizó un tema que no tiene pierde porque es la lucha por la portería con Courtois: "Yo creo que lo de justicia uno nunca lo sabe. ¿Estar contento? Estoy contento cuando juego; y cuando no juego, es normal que no esté feliz. Pero no es porque quiera reclamar o pelear con alguien, sino porque un futbolista siempre quiere jugar, así de sencillo, en cualquier posición. Es una situación nueva".

Aunque después quiso explicar que su carácter y motivación sigue siendo el mismo del primer día cuando llegó, pero también es claro que siente 'una falta de respeto' contra su nombre ganado en Real Madrid: "Me siento igual desde que llegué. Siempre trato de tener la mente fuerte, de pedirle a Dios que me dé mucha salud para esforzarme. Para mí es un privilegio jugar fútbol, pero obviamente siempre se trabaja para tratar de jugar lo máximo posible. Y no voy a bajar los brazos en ningún momento".

EL DATO:

Real Madrid pagó 10 millones de euros por Keylor Navas en el año 2014.