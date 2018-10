Dani Carvajal: "No me quiero quedar con la espina de no jugar en la Premier League"

Dani Carvajal es el último protagonista de la portada de la revista 'Líbero' de España. En dicha publicación, el futbolista del Real Madrid reveló varios detalles inéditos sobre su carrera deportiva y uno de sus grandes objetivos: jugar en la Premier League.

"Me encantaría jugar en la Premier. Es una experiencia que me gustaría tener y no me quiero quedar con esa espina", confesó Dani Carvajal, que renovó el año pasado con el Real Madrid hasta el 2022.

Mientras Neymar estuvo en el Barcelona, son bastantes recordados sus duelos con Dani Carvajal en los Clásicos con el Real Madrid. Lo curioso y poco sabido es que ambos coincidieron en la cantera del club madrileño durante un corto tiempo.

"Me acuerdo perfectamente de Neymar en la cantera. Nos dijeron que se iba a quedar y le hicimos un manteo", reveló.

Sobre la comentada salida de Cristiano Ronaldo hacia la Juventus, Dani Carvajal explicó cuál es la solución en el Real Madrid: "Jugar más en equipo". En esa misma línea, el lateral reveló que ya tiene a su favorito para el Balón de Oro. "Modric es la esencia del fútbol. No todo es meter gol. Iniesta ya tuvo la oportunidad y no se lo dieron", afirmó.

EL DATO:

Dani Carvajal no fue ajeno a la polémica salida de Julen Lopetegui, actual DT del Real Madrid, de la selección española a pocos días del inicio del Mundial Rusia 2018. "Nos reunió en el Mundial y zanjó el tema. Después, nos quedamos sin líder", sentenció.