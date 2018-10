Sicario de Pablo Escobar: "El 'Patrón' le perdonó la vida a Ricardo Gareca"

El recordado narcoterrorista colombiano Pablo Escobar tuvo en su mira atacar a Ricardo Gareca, actual técnico de la Selección Peruana, y otros jugadores América de Cali en los años 80, según reveló el sicario John Jairo Velásquez, alias 'Popeye'.



En diálogo con El Popular, 'Popeye', quien volvió recientemente a la cárcel, recordó que el líder del Cartel de Medellín contemplaba atentar contra los jugadores de América de Cali, llegando a secuestrar inclusive a algunos.

"Pablo Emilio Escobar Gaviria tenía en cuenta a todos los jugadores de América de Cali, estábamos en guerra. Incluso secuestró a jugadores de Cali para que entregaran a los Rodríguez, y como no cooperaron mataron a la familia de Pedro Enrique Sarmiento, quien actualmente es un técnico exitoso, pero no cooperó", señaló el sicario.



Tras ello, 'Popeye' rememoró que Ricardo Gareca, actual entrenador de la Selección Peruana, estuvo en el blanco de Escobar Gaviria, aunque "el amor por el fútbol lo salvó".



"Y sí, Ricardo Gareca siempre estuvo en la mira de Pablo Escobar, sin embargo, no llegaron a él. El amor por el fútbol del Patrón salvó a Ricardo Gareca, pues a él y a los otros jugadores de América de Cali se contempló colocarles un carro bomba, ya que el Cártel de Cali le colocó un carro bomba a la familia de Pablo", agregó.



Finalmente, el famoso sicario recordó que diferentes estrellas peruanas pasaron por el fútbol colombiano por los 80. Sin embargo, el deporte rey se vio manchado por la mafia.



"Siempre han tenido estrellas rutilantes. La mafia dañó mucho al fútbol colombiano. Pablo Escobar tenía el control de DIM, el Nacional, así como Gonzalo Rodríguez Gacha, socio del patrón, tenía al Millonarios, los hermanos Gaviria al América de Cali, pero todos hicieron que el fútbol fracase. Ahora Atlético está con la marca Postobón, Millonarios con accionistas industriales de Bogotá, y América de Cali con empresarios", sentenció.