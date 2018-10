Portugal vs Polonia EN VIVO: sin Cristiano Ronaldo, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Polonia recibirá a Portugal EN VIVO en el Estadio Slaski de Chorzów este jueves 21, a la 1:45 p.m. en encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Liga de Naciones. La transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports, además podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

Con la ausencia de Cristiano Ronaldo, la Selección de Portugal enfrentará a Polonia con la consigna de mantener el liderazgo del Grupo 3 y asegurar la clasificación a la siguiente ronda, con el puntaje perfecto.

Já pisámos o palco do grande jogo frente à Polónia!🏟 Até amanhã, Stadion Śląski! 🇵🇹 #TudoPorPortugal pic.twitter.com/OhvxQouaVh — Portugal (@selecaoportugal) 10 de octubre de 2018

El entrenador de los lusos, Fernando Santos, deberá apelar a la habilidad de André Silva para ocupar el lugar de la ficha clave del equipo, CR7, quien quedó fuera de la nómina en uno de los momentos más tensos de su carrera, al ser aucsado de violación.

De esta manera, André Silva llega con rodaje al encuentro, y deberá hacer dupla con Bernardo Silva para conseguir los goles. Mientras que, dentro de los elementos de recambio de peso estará Rui Patricio y Pepe.

Olá, Polónia! 👋 Estamos cá e estamos prontos para o grande jogo na Liga das Nações! 😎🇵🇹 #TudoPorPortugal pic.twitter.com/OFOCJk1jG8 — Portugal (@selecaoportugal) 9 de octubre de 2018

En la otra cara de la moneda, Jerzy Brzęczek tiene la ventaja de jugar en casa con la afición de su lado y la presencia de más de 45 mil personas alentando a las ‘águilas blancas’. Por si fuera poco, Robert Lewandowski integrará el once para garantizar el buen resultado.

Diez veces Portugal y Polonia e vieron las caras en el campo, 4 compromisos los ganó la selección de las quinas, 3 duelos fueron a favor de los polacos, y las otras 3 terminaron con empate.

Queremos voltar com mais uma vitória na bagagem! 💼 Vamos dar #TudoPorPortugal na Liga das Nações! 👊🇵🇹 pic.twitter.com/F0J6x7WRpX — Portugal (@selecaoportugal) 9 de octubre de 2018

Posibles alineaciones del Portugal vs Polonia

Portugal: Patricio, Cancelo, Pepe, Dias, Rui, Pizzi, Neves, Carvalho, Bruma, A. Silva, B. Silva. DT. Fernando Santos.

Polonia: Fabianski, Bereszynski, Glik, BednareK, Reca, Blaszczykowski, Krychowiak, Klich, Kurzawa, Zielinski, Lewandowski. DT. Jerzy Brzęczek.

Guía de canales del Portugal vs Polonia:

Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Armenia Shant TV

Aruba ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean, DIRECTV Sports Caribbean

Australia Optus Sport

Austria DAZN

Bahamas ESPN Caribbean, DIRECTV Sports Caribbean

Bélgica Eleven Sports 1 Belgium

Brasil TNT Brazil, TNT Go

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China Ssports Live, CCTV-5, QQ Sports Live, CCTV 5+ VIP

Colombia DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica Sky HD

Croacia Sportklub 3 Croatia

Cuba ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

República Dominicana Sky HD, ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador Sky HD

Francia L'Equipe

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Montenegro SportKlub 3 Serbia

Nepal SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD, Sony LIV

Países Bajos Ziggo Sport Voetbal

Antillas Holandesas ESPN Caribbean

Nicaragua Sky HD

Níger SuperSport 3 Africa

Nigeria SuperSport 3 Nigeria, SuperSport 3 Africa

Noruega TV2 Sumo

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Polonia TVP Sport, IPLA, Polsat Sport, TVP1, TVP Sport Live Streaming

Portugal Sport TV1, RTP Play, RTP 1

Puerto Rico ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean, DIRECTV Sports Puerto Rico

Qatar beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2, beIN Sports HD 11

Rusia НТВ+ Спорт Онлайн, Матч! Игра

Trinidad y Tobago ESPNPlay Caribbean, DIRECTV Sports Caribbean, ESPN Caribbean

Túnez beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Emiratos Árabes Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2, beIN Sports HD 11

Reino Unido SKY GO Extra, Sky Sports Red Button

Estados Unidos ESPN+, UniMás, Univision Deportes En Vivo, Univision Deportes, Univision NOW

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Horarios del Portugal vs Polonia:

México: 1:45 p.m.

Argentina: 1:45 p.m.

Colombia: 1:45 p.m.

Perú: 1:45 p.m.

Estados Unidos: 11.45 a.m./ 2.45 p.m.