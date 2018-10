Salomé Di Iorio, la mujer árbitro que está de 'moda' en Argentina

Argentina es uno de los países donde los errores arbitrales reinan cada fin de semana, sin embargo hay una mujer árbitro que está dando la 'hora'. Su nombre Salomé Di Iorio y en una entrevista contó que muchas veces la insultaron y la subestimaron solo por ser mujer.

"Hice el curso de arbitraje por rebeldía. En las discusiones de jugadas polémicas con los varones me decían 'vos no opines porque sos mujer'. Me descalificaban, así que quise poder hablar con fundamento. Pero jamás pensé que me iba a dedicar a esto", comentó a 'Infobae' Salomé Di Iorio de 38 años y que actualmente dirige en torneos femeninos y la segunda división de su país.

Salomé Di Iorio cuenta detalles de como en el fútbol intentan subestimarla. "Lo hacen porque el hincha o dirigente del ascenso que no está acostumbrado a verme. De a poco la sociedad en general se va adaptando a ver a la mujer en roles que antes era inimaginable. Hoy ya somos 22 árbitras. Cuando yo empecé éramos tres. Me da mucha alegría que cada vez seamos más las que estamos en esta profesión. El tema es que vean que tenemos la capacidad y no que menosprecien porque entramos con pollerita.

Salomé Di Iorio no solo es árbitro de fútbol. Ella fue recibida como abogada. "Mis dos profesiones se relacionan en un mismo punto: quiero tener los fundamentos para reclamar una situación injusta. Soy muy detallista y reglamentarista".

Hay resaltar que Salomé Di Iorio tiene en su historial: Copa Libertadores de Fútbol Femenino​ en 2009, Torneo femenino de fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2015.​​