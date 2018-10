VER EN VIVO Barcelona vs Inter por el Grupo B de la Champions League

El Camp Nou será testigo de un nuevo partido de la Champions League, cuando este miércoles (2:00 p.m. Hora peruana), Barcelona vs Inter se enfrenten EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía ESPN y beIN Sports. Además, todas las incidencias al instante lo podrás seguir a través de Libero.pe.

Este partido se podría decir que es el más difícil para Ernesto Valverde. El técnico no podrá contar con su mejor jugar el argentino Lionel Messi quien tiene para tres semanas de baja por una fractura en el brazo, aunque en el club señalan que el argentino se perderá mínimo seis partidos.

"Presiona arriba, que quiere jugar en campo contrario y ser ofensivo. Será un duelo bonito, porque nos jugamos el liderato". "Quien gane dará un gran paso para ser líder de grupo", puntualizó Ernesto Valverde sobre el Inter de Milán.

🎙 @MauroIcardi + @miranda023 + #Spalletti



Today’s press conference on the eve of #BarcelonaInter condensed into 6⃣0⃣ seconds! #BarçaInter #UCL ⚫🔵 pic.twitter.com/rjNJkak20W