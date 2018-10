Barcelona vs Inter EN VIVO: Alineaciones, día y transmisión del partido por Champions League 2018 | Guía TV

Barcelona recibirá a Inter EN VIVO en el Camp Nou este miércoles 24 desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en partido que corresponde a la tercera fecha de la Champions League. La transmisión estará a cargo de ESPN Play, además podrás seguir el minuto a minuto vía Libero.pe.

Con la consigna de mantener el invicto y el primer lugar del Grupo B, Barcelona apunta a salir airoso del partido más atractivo de la jornada, sin embargo, Ernesto Valverde debe suplir la baja de su jugador estrella, Lionel Messi, quien se lesionó en el duelo ante Sevilla, correspondiente a la Liga Santander.

⚽💪 Entrenamiento de los jugadores disponibles del primer equipo en el campo Tito Vilanova. Luis Suárez no se entrena con permiso del técnico por un asunto personal. También entrenan Iñaki Peña y Chumi del @FCBarcelonaB. pic.twitter.com/CLQwiVTDld — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 23 de octubre de 2018

“Es evidente que Leo marca el juego del equipo. Dependemos de él como de otros jugadores, lo que pasa es que Messi es el mejor que hemos visto. No tendremos su genialidad, pero buscaremos ser efectivos", manifestó el estratega de los ‘culés’ por la ausencia de la ‘Pulga’.

Ousmane Dembelé es el elegido por Valverde para cubrir la plaza de Messi, además estará blindado por la experiencia de Luis Suárez, quien se asociará con Rakitić y Coutinho para lucirse en el ataque.

En la otra cara de la moneda, el plantel de Inter de Milan tiene el mismo objetivo, y por la importancia del duelo, el entrenador Luciano Spalletti alineará a sus mejores armas, con Mauro Icardi a la cabeza, con tal de conseguir los puntos en la estadio rival.

De acuerdo con los últimos 5 enfrentamientos entre Barcelona vs Inter, el equipo ‘azulgrana’ salió vencedor en dos oportunidades, las mismas veces que empataron, mientras que Inter obtuvo una victoria.

Probables alineaciones del Barcelona vs Inter de Milan:

Barcelona : Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Artur, Rakitić; Coutinho, Suárez, Dembélé.

Inter de Milán: Handanovič; Vrsaljko, De Vrij, Škriniar, Asamoah; Vecino, Brozović; Candreva, Borja Valero, Keita Baldé; Icardi.

Guía de canales del Barcelona vs Inter:

Argentina ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Armenia Armenia TV

Aruba Flow Sports 2, Flow Sports App

Australia Radio Barca, Optus Sport

Austria DAZN

Azerbaiyán Idman TV

Bahamas Flow Sports 2, Flow Sports App

Bahréin beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Bangladésh Sony LIV, SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Barbados Flow Sports 2, Flow Sports App

Bélgica Proximus 11+

Belice ESPN Play Norte, ESPN Norte

Benín SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Bermudas Flow Sports 2, Flow Sports App

Bután SONY TEN 2 HD, Sony LIV

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bosnia-Herzegovina HRT 2

Botsuana SuperSport 5 Africa

Brasil Esporte Interativo Plus

Islas Vírgenes Británicas Flow Sports App, Flow Sports 2

Brunei beIN Sports Connect Malaysia

Bulgaria Voyo Sport, bTV Action

Burkina Faso SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Burundi SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Camboya Goal.com

Camerún Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

Canadá DAZN, Radio Barca

Cape Verde Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

Islas Caimán Flow Sports 2, Flow Sports App

República Centroafricana Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

Chad Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China PPTV Sport China

Colombia ESPN Play Sur

Comoras SuperSport 5 Africa

Congo SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

RD del Congo SuperSport 5 Africa

Islas Cook Sky Sport 3 NZ

Costa Rica ESPN Play Norte, ESPN Norte

Cote D'Ivoire SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Croacia HRT 2

Chipre Cytavision Live, Cytavision Sports HD, Cytavision Sports 1

República Checa O2 TV

Dinamarca TV3+ HD, Viaplay Denmark

Yibuti beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

Dominica Flow Sports App

República Dominicana ESPN Play Norte, Flow Sports 2, ESPN Norte

Ecuador ESPN Play Sur

Egipto beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador ESPN Play Norte, ESPN Norte

Guinea Ecuatorial Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

Eritrea SuperSport 5 Africa

Estonia TV6 Estonia, TVPlay Sports+

Etiopía SuperSport 5 Africa

Fiyi Sky Sport 3 NZ

Finlandia C More Suomi, C More Sport 1, Viasat Sports Premium

Francia RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Gabón SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Gambia Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

Alemania TeleClub Sport Live, DAZN

Ghana Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

Grecia Cosmote Sport 2 HD

Granada Flow Sports 2, Flow Sports App

Guatemala ESPN Norte, ESPN Play Norte

Guinea Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

Guinea-Bissau SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Honduras ESPN Play Norte, ESPN Norte

Hong Kong 662 Sports 2, 602 HD Sports 2

Hungría M4 Sports

Islandia Stöð 2 Sport 4

India SONY TEN 2, Sony LIV, SONY TEN 2 HD

Indonesia K-Vision, MNC Sports, MNC Soccer Channel

Internacional UEFA Champions League App, Facebook Live, Radio Barca

Irán beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Iraq beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Irlanda Virgin TV Go, BT Sport Live, BT Sport ESPN

Italia RAI Uno, RAI Play, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Calcio 2

Jamaica Flow Sports App, Flow Sports 2

Japón DAZN

Jordania beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Kenia SuperSport 5 Africa

Kiribati Sky Sport 3 NZ

Corea del Sur SPOTV ON

Kuwait beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Laos Goal.com

Letonia TVPlay Sports+

Líbano beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Lesoto SuperSport 5 Africa

Liberia SuperSport 5 Africa

Libia beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Lituania TVPlay Sports+, TV6 Lithuania

Luxemburgo RMC Sport 2

Macao TDM Desporto

Antigua República Yugoslava de Macedonia MaxTV Go, Arena Sport 3 Serbia

Madagascar SuperSport 5 Africa

Malaui SuperSport 5 Africa

Malasia beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Malaysia, Eurosport 1

Maldivas SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2, Sony LIV

Malí SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Malta GO TV Anywhere, TSN3 Malta

Marshall Islands Sky Sport 3 NZ

Mauritania Canal+ Sport 2 Afrique, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Mauricio SuperSport 5 Africa, RMC Sport 2

México ESPN Norte, ESPN Play Norte

Moldavia Canal 3

Monaco RMC Sport 2

Montenegro Arena Sport 3 Serbia, HRT 2

Montserrat Flow Sports App, Flow Sports 2

Marruecos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Mozambique SuperSport 5 Africa

Myanmar Skynet Sports 1

Namibia SuperSport 5 Africa

Nauru Sky Sport 3 NZ

Nepal Sony LIV, SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2

Países Bajos Ziggo Sport Voetbal

Nueva Zelanda SKY Go NZ, Sky Sport 3 NZ

Nicaragua ESPN Norte, ESPN Play Norte

Níger SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Nigeria Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa, SuperSport 5 Nigeria

Niue Sky Sport 3 NZ

Noruega TV2 Sport , TV2 Sumo

Omán beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Pakistán SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2, Sony LIV

Palau Sky Sport 3 NZ

Palestinian Territory beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Panamá ESPN Play Norte, ESPN Norte, Flow Sports App, Flow Sports 2

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Filipinas Goal.com

Polonia TVP1, TVP Sport, IPLA, Polsat Sport Premium 3, TVP Sport Live Streaming

Portugal Eleven Sports 5 Portugal

Qatar beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Rumania Telekom TV Live, Telekom Sport 1 Romania, Digi Sport 1 Romania

Rusia НТВ+ Спорт Онлайн, Матч! Футбол 1

Ruanda Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa

Saint Kitts y Nevis Flow Sports 2, Flow Sports App

Santa Lucía Flow Sports App, Flow Sports 2

San Vicente / Granadinas Flow Sports App, Flow Sports 2

Samoa Sky Sport 3 NZ

Sao Tome And Principe SuperSport 5 Africa

Arabia Saudita beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Senegal SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Serbia Arena Sport 3 Serbia, HRT 2

Seychelles Flow Sports App, SuperSport 5 Africa, Flow Sports 2

Sierra Leona SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Singapur beIN Sports Connect Singapore, Eurosport 1, beIN Sports Malaysia

Eslovaquia Orange Sport 1

Eslovenia HRT 2, Kanal A

Islas Salomón Sky Sport 3 NZ

Somalia beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Sur África SuperSport 5 Africa, SuperSport 3

Sudán del Sur SuperSport 5 Africa, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

España Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Sri Lanka SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD, Sony LIV

Sudán beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Suazilandia SuperSport 5 Africa

Suecia Viaplay Sweden, Viasat Sports Premium

Suiza Teleclub Sport 2 / Sky Sport 2, TeleClub Sport Live

Siria beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Taiwan ELTA Sports 3

Tanzania SuperSport 5 Africa

Tailandia Goal.com

Togo SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 2 Afrique

Tonga Sky Sport 3 NZ

Trinidad y Tobago Flow Sports 2, Flow Sports App

Túnez beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1

Turquía Idman TV, Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey

Islas Turcas y Caicos Flow Sports App, Flow Sports 2

Tuvalu Sky Sport 3 NZ

Uganda SuperSport 5 Africa

Ucrania OLL.tv

Emiratos Árabes Unidos beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Reino Unido BT Sport Live, BT Sport ESPN

Estados Unidos TNT USA, Univision Deportes, Watch TNT, B/R Live, Univision, Univision NOW, Univision Radio, Radio Barca, Univision Deportes En Vivo

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Vanuatu Sky Sport 3 NZ

Venezuela ESPN Play Sur

Vietnam K+PM

Yemen beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Zambia SuperSport 5 Africa

Zimbabue SuperSport 5 Africa

Horarios en el mundo del Barcelona vs Inter:

Perú: 2.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 p.m.

México (Noroeste): 11.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.