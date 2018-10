Padre de Julen Lopetegui lo defiende de críticas con inesperada revelación

Sabiendo que Julen Lopetegui dirigiría a Real Madrid -en el clásico español- condicionado a ganar a como dé lugar, el padre del entrenador ‘blanco’, José Antonio Lopetegui, explicó que la debilidad del equipo madrilista empezó desde la salida de Cristiano Ronaldo.

José Antonio Lopetegui salió en defensa de su hijo para acusar a la directiva del Real Madrid como responsable del mal momento que atraviesa el club madrilista, pues desde la salida de ‘CR7’ no se han preocupado para sustituir la plaza del goleador.

"Cristiano metía muchos goles y aquí falta él. Falta un goleador destacado y no se le ha traído ninguno. Que si Neymar, que si este otro... pero no ha llegado nadie. A mi hijo le han robado 50 goles. Ahora tiene que conformarse con lo que tiene en casa. Había materia, pero ya no lo hay", expresó.

Además, aseguró que el exDT de la Selección de España lleva buena relación con sus pupilos a pesar de la crisis interna que la prensa española asegura. "Los chicos están encantados con su entrenador y, ojo, a Julen no le faltan dos duros. Siempre ha sido fuerte. Sabe lo que pasa, que cuando las cosas se empiezan a torcer el culpable siempre parece el entrenador, y no es así", sentenció.

EL DATO

Julen Lopetegui lleva 18 partidos dirigiendo a Real Madrid, consiguiendo 9 triunfos, 7 derrotas y 2 empates.