¡Da la cara! Casemiro y su contundentes palabras tras humillación del Real Madrid

Un desastre. Así cataloga la temporada del Real Madrid el jugador brasileño, Casemiro, protagonista de la humillante goleada que le propinó el Barcelona hoy en el Camp Nou. El volante de primera línea fue claro al decir que el equipo no corre y pelea lo suficiente para poder remediar la campaña que hacen en la Liga Santander.

Casemiro atendió al medio Bein Sports a los segundos de terminar el partido entre Real Madrid vs Barcelona en el Camp Nou. El brasileño fue contunde respecto a sus declaraciones. "No es actitud o táctica. Es todo. Los jugadores tienen que correr más y pelear más. Este 5-1 es lo que estamos haciendo toda la temporada", manifestó el jugador de la 'casa blanca'.

Luego, Casemiro aseguró que "La imagen que hemos dado es la de nuestra temporada. La temporada está siendo un desastre, todos estamos jugando muy mal", explicó.

Finalmente, el brasileño le quitó responsabilidad al entrenador, Julen Lopetegui. "No estamos bien y no podemos culpar al entrenador. Somos los jugadores los que damos la cara en el campo. No estamos bien pero hay que tener tranquilidad", finalizó.

EL DATO

Carlos Enrique Casemiro juega en el Real Madrid desde el 2012 tras llegar del Porto.