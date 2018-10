Julen Lopetegui y sus declaraciones tras la humillante goleada del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, compareció ante los medios españoles tras la goleada que le propinó el Barcelona (5-1) por la Liga Santander. El aún técnico blanca (se especula que dejaría de serlo en breve), reconocido la tristeza por la humillante derrota pero dejó en claro que tiene "fuerzas para seguir" para dirigir al equipo y sacarlo del fondo de la tabla.

Preguntado sobre su futuro, Julen Lopetegui dijo a los periodistas que no esperen ningún reproche. "Solo tengo en mi cabeza levantar la moral de mis jugadores. ¿Si entendería que me cesaran? Al final no soy el que toma las decisiones. Ya he dicho lo que pienso, el resto no es responsabilidad mía", argumentó.

En su comparecencia, Julen Lopetegui consideró que el resultado final fue excesivo y argumentó que la falta de gol de sus jugadores les penalizó en el segundo tiempo.

"Lo que está en mi cabeza es levantar la moral a mis jugadores. Hemos tenido el control en la segunda parte, no nos hacían ocasiones, pero en el fútbol de este nivel, si no eres contundente, va minando tu moral", apuntó.

En este sentido, echó de menos Lopetegui algo más de posesión de su equipo en el primer tiempo: "En el penalti llegó tarde nuestro defensor y, en el primer tanto, ha sido una acción muy del Barça. La primera parte nos reprochamos el no haber tenido más el balón, cosa que hicimos más en la segunda. Puedes tener ocasiones de gol, pero si no marcas, cuesta mucho. Hasta el 3-1 hemos controlado el partido".

En cualquier caso, Lopetegui se mostró convencido de revertir la situación en la que se encuentra su equipo y consideró que, con tiempo, los resultados llegarán.

"Yo estoy triste, como el vestuario, pero tengo fuerzas. Estamos en octubre, es un palo duro, pero tengo fuerzas para pensar que es reversible. Estoy confiado de que el grupo va a ir creciendo", agregó.

Quizá por ello, insistió Lopetegui que puede "mejorar a este equipo para levantar la moral" de sus jugadores y opinó que "el equipo tiene futuro".

"En la últimas semanas, nos ha pasado de todo. Estoy convencido de que la mala dinámica se va a terminar", zanjó. EFE

EL DATO

Julen Lopetegui fue despedido de la selección española antes de dirigir en el Mundial de Rusia por ser anunciado como técnico del Real Madrid.