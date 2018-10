Selección Peruana: Edison Flores volvió a entrenar con normalidad previo a convocatoria

La Selección Peruana ha tenido jugadores destacados con los que encontró un óptimo nivel. Edison Flores es uno de los estandartes de la ‘blanquirroja’ y, por lo que se prevé, será uno de los fijos en las próxima convocatoria que realizará Ricardo Gareca para los dos últimos amistosos del año del seleccionado nacional en este año.

Sin embargo, ‘Orejas’ no atraviesa su mejor momento en el Monarcas Morelia de México, pues no ha tenido continuidad desde su llegada. El último fin de semana el volante se perdió el partido por una lesión, que generó preocupación no solo en su club, pero el entrenador Roberto Hernández se encargó de llevar el mensaje de tranquilidad.

“Debido una a sobrecarga muscular, Edison Flores no pudo viajar en el encuentro pasado (ante Chivas de Guadalajara). Pero ya está trabajando con nosotros al parejo”, explicó el DT. La ‘Monarquía’ logró la importante victoria de 2-1 de visita y eso le ha permitido meterse a puestos de liguilla final para luchar por el título local.

Sin embargo, todavía quedan 3 jornadas en las cuales podrían cambiar las ubicaciones de los primeros 8 equipos. Este fin de semana, Monarcas Morelia (7° con 22 puntos) recibe a Tigres (8° con 20) en un duelo directo por llegar a los playoffs y del que Edison Flores espera ser parte, pues su juego será de gran ayuda en busca de la victoria.

EL DATO

Edison Flores ha sido parte de 4 partidos del Monarcas Morelia en la Liga MX, siendo suplente en todos ellos.