Claudio Ranieri volvió a Leicester para despedirse del presidente del club [VIDEO]

El Leicester sufrió un duro golpe hace unos días, luego de que el presidente del club, Vichai Srivaddhanaprabha, falleciera en un accidente con su helicóptero. Las diversas muestras de pésame se hicieron presentes de inmediato, no solo por parte de los hinchas del equipo, sino también por entrenadores y jugadores de distintos clubes.

Claudio Ranieri, técnico que llevó al equipo a lo más alto de la Premier League, también se sumó a los homenajes. El veterano DT llegó hoy a Leicester y se inmediato se dirigió al memorial que se armó en el King Power Stadium, donde estuvo acompañado por Aiyawatt Srivaddhanaprabha, el hijo del empresario que perdió la vida.

En las imágenes se puede ver a Ranieri afectado por la dolorosa situación del hombre con el que tenía una buena relación desde que le encargó el mando del Leicester hace algunos años. El entrenador elevó unas oraciones y también dejó un arreglo junto a las demás muestras de respeto que están ubicadas en el lugar.

