Perú vs Ecuador VER AQUÍ TOTALMENTE EN VIVO ONLINE HOY vía Movistar: cómo, cuándo y dónde ver amistoso, horarios, canales de televisión, transmisión y alineaciones | GUÍA TV

Perú vs Ecuador VER EN VIVO ONLINE GRATIS Y DIRECTO por Movistar Deportes / Latina / DirecTV Sports / GOLTV: chocarán este jueves 15 de noviembre a partir de las 8.00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana) en el Estadio Nacional de Lima por partido amistoso internacional válido por la doble fecha FIFA que servirá como parte de la preparación a la Copa América de Brasil 2019 y las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. Revisa los horarios, canales de transmisión y todos los detalles del partidazo.

Tras los partidos contra Holanda (1-2), Alemania (1-2), Chile (3-0) y Estados Unidos (1-1), Perú saldrá por su segunda victoria en su quinto juego amistoso de la segunda era Ricardo Gareca, quien espera reforzar el grupo probando nuevos elementos a la plantilla como son los casos Cristian Benavente, Luis Abram, Yordy Reyna, Christofer Gonzáles y Patricio Álvarez para este importante duelo ante Ecuador, que será el primero que se desarrolle con el apoyo total de la hincha blanquirroja en el Estadio Nacional.

La Blanquirroja 🇵🇪 se retira del Estadio Nacional tras el entrenamiento matutino de hoy. La @SeleccionPeru se enfrenta mañana a @FEFecuador 🇪🇨 a las 8.30 pm. #ArribaPerú pic.twitter.com/M9iDfwrej9 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 14 de noviembre de 2018

Para este choque frente a Ecuador, Perú todavía no podrá contar con el suspendido Paolo Guerrero, quien recién estará habilitado para el mes de abril de 2019, y el zaguero Alberto Rodríguez, lesionado. En el caso del 'Depredador', el entrenador argentino espera que Raúl Ruidíaz pueda ser el jugador indicado para llenar ese vacío en el área. Y por el puesto del 'Mudo' los nombres parecen sobrar en la defensa: Araujo, Santamaría, Ramos y el mismo Tapia. No obstante, el momento de Abram en Vélez Sarsfield significa una opción muy a tomar en cuenta y su prueba de fuego sería frente a Ecuador, equipo dirigido por el 'Bolillo'.

Desmentimos las diversas versiones periodísticas, las cuales señalan que Raúl Ruidíaz está descartado para el partido de este jueves 15 de noviembre contra la selección de Ecuador. — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 14 de noviembre de 2018

Por otro lado, Ricardo Gareca no introdujo en la convocatoria a Christian Cueva, ya que ha perdido continuidad en el Krasnodar de Rusia. Ante la baja de 'Aladino', 'El Tigre' optó por llamar a Cristian Benavente que viene de una excelente temporada con el Sporting Charleroi de Bélgica. Otro regreso importante es el de Jefferson Farfán, ya recuperado de su lesión espera darnos una alegría como lo logró hace un año en el repechaje ante Nueva Zelanda.

Gareca no pierde ante Ecuador

El primer partido fue en la Copa América 2016, el 8 de junio. Ambas escuadras se jugaban un partido determinante para avanzar a los cuartos de final del certamen y, con goles de Flores y Cueva, empataron 2-2, las dos selecciones pasaron de ronda.

El siguiente compromiso fue en la fecha 8 de las últimas Eliminatorias, Perú 2-1 Ecuador. El encuentro se realizó en el Estadio Nacional, y nuevamente Cueva marcó al arco del ‘tri’, pero esta vez fue acompañado por Tapia. Achilier marcó para los ecuatorianos.

Sin duda el partido más recordado es la histórica victoria en el Estadio Olímpico Atahualpa en Quito, tras lograr la gran hazaña en las alturas y desde entonces acariciar la clasificación. Perú venció a Ecuador por 2-1, con goles de Flores y Hurtado.

Ecuador, por su parte, volverá a enfrentar a un rival sudamericano tras no haberlo hecho durante un año completo, desde que terminaron las eliminatorias para la Copa del Mundo.

Con el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez en su banquillo, la Tricolor ganó 2-0 ante Jamaica y Guatemala, perdió 4-3 frente a Catar y empató sin goles ante Omán.

El DT Hernán Darío Gómez, confirmó el 11 titular de Ecuador para medir a Perú: Alexander Domínguez; Juan Carlos Paredes, Arturo Mina, Gabriel Achilier, Béder Caicedo; Antonio Valencia, Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela, Sebastián Méndez, Jefferson Montero; Enner Valencia. pic.twitter.com/dPJnwg2C1M — FEF Ecuador (@FEFecuador) 15 de noviembre de 2018

Frente a Perú, Ecuador aprovechará para acumular rodaje y seguir probando jugadores que le permitan al técnico definir a un equipo de cara a la Copa América de Brasil 2019.

"En este momento no estamos para pelear de fútbol a fútbol con Perú. Estamos para aprender dentro de las dificultades que tendremos en los partidos. Tenemos buenos jugadores y en estos partidos iremos reconociendo a los nuevos jugadores parar armar el equipo para la Copa América", explicó 'Bolillo' Gómez.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: PERÚ VS. ECUADOR

Perú: 8.30 p.m.

Argentina: 10.30 p.m.

México (Centro): 7.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.30 p.m.

México (Noroeste): 5.30 p.m.

Costa Rica: 7.30 p.m.

Ecuador: 8.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.30 p.m.

Colombia: 8.30 p.m.

España: 2.30 p.m. (viernes 16 de noviembre)

España (Islas Canarias): 2.30 p.m. (viernes 16 de noviembre)

Uruguay: 10.30 p.m.

Paraguay: 10.30 p.m.

Chile: 10.30 p.m.

Brasil: 11.30 p.m.

Bolivia: 9.30 p.m.

Venezuela: 9.30 p.m.

Canadá: 8.30 p.m.

Guatemala: 7.30 p.m.

Honduras: 7.30 p.m.

Italia: 2.30 p.m. (viernes 16 de noviembre)

Francia: 2.30 p.m. (viernes 16 de noviembre)

Alemania: 2.30 p.m. (viernes 16 de noviembre)

Inglaterra: 1.30 p.m. (viernes 16 de noviembre)

Japón: 10.30 a.m. (viernes 16 de noviembre)

Corea del Sur: 10.30 a.m. (viernes 16 de noviembre)

Australia: 12.30 p.m. (viernes 16 de noviembre)

China: 9.30 a.m. (viernes 16 de noviembre)

GUÍA DE CANALES TV: PERÚ VS. ECUADOR

Perú: DIRECTV Play Deportes, Movistar Deportes Peru, DIRECTV Sports Peru y GolTV Latinoamerica.

Ecuador: Canal del Futbol, GolTV Latinoamerica, DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, GolTV Latinoamerica y DIRECTV Play Deportes.

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, GolTV Latinoamerica y DIRECTV Play Deportes.

México: TVC Deportes y GolTV Latinoamerica.

Estados Unidos: GolTV Espanol y GOLTV.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes y GolTV Latinoamerica.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, GolTV Latinoamerica y DIRECTV Play Deportes.

Bolivia: GolTV Latinoamerica.

Chile: GolTV Latinoamerica, DIRECTV Sports Chile y DIRECTV Play Deportes.

Costa Rica: GolTV Latinoamerica.

República Dominicana: GolTV Latinoamerica.

El Salvador: GolTV Latinoamerica.

Guatemala: GolTV Latinoamerica.

Honduras: GolTV Latinoamerica.

Panamá: GolTV Latinoamerica.

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico.

Nicaragua: GolTV Latinoamerica.

Aruba: DIRECTV Sports Caribbean.

Bahamas: DIRECTV Sports Caribbean.

Barbados: DIRECTV Sports Caribbean.

Curacao: DIRECTV Sports Caribbean.

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean.

Internacional: GOLTV Play y Bet365.

¿CÓMO VER GRATIS EL AMISTOSO ENTRE PERÚ Y ECUADOR?

La cobertura en exclusiva a nivel nacional lo tendrán los canales Latina y Movistar Deportes (señal abierta y pago). Sin embargo, si no estás en tu casa para verlo frente a tu TV, podrás observarlo descargando las aplicaciones de tu servicio de cable de formada legal. Desde tu Android, iOS o cualquier dispositivo móvil bájate el app (Movistar Play), registra tus datos personales y listo. Podrás ver el partido Perú vs. Ecuador sea desde la PC del trabajo o también por el celular si te encuentras a bordo de un vehículo o la calle.

MOVISTAR: PERÚ VS. ECUADOR

Latina: Canal 102 (SD).

Latina HD: Canal 802 (HD).

Movistar Deportes: Canal 103 (SD).

Movistar Deportes HD: Canal 803 (HD)

Movistar en Chile: Canal 786

Cable

Bandera del Perú Movistar TV Canal 3 (SD)

Canal 703 (HD)

Bandera del Perú Star Globalcom Canal 3

DIRECTV SPORTS: PERÚ VS ECUADOR

Latina: Canal 192 (SD).

Latina HD: Canal 1192 (HD).

CLARO TV: PERÚ VS. ECUADOR

Claro: Canal 2 (SD).

Claro HD: Canal 502 (HD).

BEST CABLE: PERÚ VS. ECUADOR

Best Cable: Canal 2.

ALINEACIONES PROBABLES: PERÚ VS. ECUADOR

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotun, André carrillo, Edison Flores, Jefferson Farfán; Raúl Ruidiaz o Cristian Benavente.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Ecuador: Alexander Dominguez; Juan Carlos Paredes, Gabriel Achilier, Arturo Mina, Cristian Ramírez; Jefferson Orejuela, Edison Vega, Antonio Valencia, Jefferson Montero; John Cifuente, Brayan Angulo.

Entrenador: Hernán Gómez.