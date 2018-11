Argentina vs México EN VIVO desde el Mario Alberto Kempes amistoso internacional por fecha FIFA

Argentina y México se enfrentan este viernes EN VIVO y EN DIRECTO por el Amistoso Internacional por Fecha FIFA desde el Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. El encuentro se jugará desde las 7:00 p.m. (Hora peruana) y se podrá seguir a través de la TRANSMISIÓN ONLINE de TyC Sports y Televisa Deportes.

En el quinto amistoso sin Lionel Messi, la Selección Argentina buscará una victoria tras la dura derrota sufrida en la fecha FIFA anterior ante Brasil. Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni no podrá contar con varios jugadores importantes para este encuentro.

A las bajas de Nicolás Otamendi, Eduardo Salvio, Rodrigo Bataglia y Matías Zaracho, ahora se sumó la posible ausencia de Maximiliano Meza quien no terminó el último entrenamiento al presentar un cuadro de fiebre.

📄 | NOTA



💯 🇲🇽

¡Mañana jugamos el primero de dos partidos ante la Albiceleste!



No te puedes perder la previa del encuentro. 😉

Aquí. 👉🏻 https://t.co/wr1QWvp4O2#PasiónyOrgullo pic.twitter.com/ppKIH8AOhl — Selección Nacional (@miseleccionmx) 16 de noviembre de 2018

Por su parte, el cuadro tricolor enfrentará el Argentina vs. México con la sensible ausencia del delantero del PSV, Hirving Lozano, por una lesión. No obstante, los muchachos de Ricardo Ferretti necesitan un triunfo luego de caer en la fecha anterior ante Chile.

La última vez que estas selecciones se enfrentaron, Ricardo Ferretti era el entrenador de México y Gerardo Martino estaba al mando del cuadro Argentino, en aquella ocasión ambas selecciones empataron 2-2 con goles de Sergio Agüero y Lionel Messi para los albicelestes y para el cuadro tricolor anotaron Javier Hernández y Héctor Herrera.

En qué canal puedo ver el Argentina vs México EN VIVO

Argentina: TyC Sports

Europa: beIN Sports

Estados Unidos: Univisión Deportes

Panamá, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador: TDN

México: TDN, Televisa Deportes En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, Univision TDN, Azteca 7

ALINEACIONES PROBABLES

Argentina: Sergio Romero; Renzo Saravia, Emanuel Mammana, Ramiro Funes Mori, Marcos Acuña; Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Erik Lamela, Paulo Dybala, Roberto Pereyra; y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

México: Guillermo Ochoa; Miguel Layún, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Jesús Gallardo; Diego Reyes, Víctor Guzmán, Érick Gutiérrez; Javier Aquino, Marco Fabián y Raúl Jiménez. DT: Ricardo Ferretti.

HORARIOS DEL ARGENTINA vs MÉXICO EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.15 a.m. (día siguiente)

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE EL ARGENTINA vs MÉXICO?

En Internet el duelo entre ARGENTINA vs MÉXICO, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.