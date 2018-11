Chivas vs Tigres EN VIVO vía TDN: partido por la jornada 17 de la Liga MX

Chivas y Tigres se verán las caras este sábado 24 de noviembre en el Estadio AKRON, en un partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga MX. La transmisión del encuentro será EN VIVO ONLINE a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana) por señal de TDN y las incidencias a través de Libero.pe.

El conjunto ‘Felino’ se ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 26 puntos y para clasificar a la Liguilla final solamente le bastará sumar un empate. Para este cotejo su entrenador, Ricardo 'El Tuca' Ferretti, podría poner a algunos jugadores suplentes, entre los cuales se ubica el peruano Beto da Silva.

El cuadro ‘Universitario’ no pierde hace cuatro fechas y acumulada dos victorias consecutivas. El pasado sábado 10 de noviembre le propinó una paliza a Puebla de Anderson Santamaría: ganó 6-1 y la gran figura fue André-Pierre Gignac. El artillero francés convirtió 4 goles y es el máximo anotador del torneo con 14 tantos.

"Siempre es difícil jugar con equipos que están sin chances porque juegan sin la presión de conseguir el resultado, a veces liberas esa tensión y te salen los mejores partidos del campeonato, así que no nos podemos relajar de ninguna manera", sostuvo el arquero argentino, Nahuel Guzmán en conferencia de prensa.

Que hermoso es ver a 90 Tigrecharteros en convivencia con el plantel previo a viajar a tierras tapatías. #EstoEsTigres pic.twitter.com/vEP0KSh4sv — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 23 de noviembre de 2018

Guadalajara, por su parte, no tiene nada que hacer en el campeonato debido a que la Liguilla final no está a su alcance. El ‘Rebaño’ no ha tenido una buena temporada y solo ha obtenido dos triunfos en sus últimos diez partidos. Por dicha razón, el equipo desea terminar con el pie derecho el Apertura y darle una alegría a su afición.

Las Chivas se encuentran en el puesto 11 de la tabla con 20 puntos y se quedó muy cerca de la etapa final. Sin embargo, en su último choque sumaron de a tres, pues derrotaron por la mínima diferencia (1-0) a León de Pedro Aquino.

¿Ya conoces la promoción para asistir al partido de mañana vs. Tigres? 👌🏟🇲🇨 TODA la info que necesitas está aquí ➡️https://t.co/HiJkED9T1i pic.twitter.com/78nH8gjGWr — CHIVAS (@Chivas) 24 de noviembre de 2018

PROBABLES ALINEACIONES

Chivas: Gudino; Van Rankin, Pereira, Marín, Ponce; Brizuela, Pineda, Basulto, Cervantes; Pulido y Zaldivar.

Tigres: Guzmán; L. Rodríguez, Ayala, Juninho, Dueñas; Rafael, D. Pizarro, J. Aquino, E. Valencia; E. Vargas y Gignac.

HORARIOS DEL CHIVAS VS TIGRES

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5.30 p.m.

Estados Unidos: 5.30 p.m. (ET) / 2.30 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 4.30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.30 a.m. (al día siguiente)

CANALES DEL CHIVAS VS TIGRES

Costa Rica: TDN

El Salvador: TDN

Guatemala: TDN

Honduras : TDN

Internacional Chivas TV

México: Univision TDN, TDN

Nicaragua: TDN

Panamá: TDN

Estados Unidos: Univision Deportes, Univision NOW, Univision