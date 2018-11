Hermana de Alfredo Di Stéfano: "Alfredo era de River Plate pero también quiso mucho a Boca Juniors"

Por la idealización de algunos individuos, la final de vuelta de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors no pudo desarrollarse de acuerdo a la fecha y hora pactada con antelación por Conmebol y ambas instituciones.

El fanatismo terminó por cubrir las acciones de los "hinchas" locales, y ello generó la agresión realizada contra el bus que transportaba al plantel xenieze rumbo al Estadio Monumental de Núñez.

No obstante, uno de los grandes personajes que nos dejó hace algunos años fue Alfredo Di Stéfano. El mítico ex delantero de Real Madrid, vistió las camisetas de River Plate y Boca Juniors. "Lo de River y Boca no es una rivalidad sino una amistad, una unión", declaró en vida el gran Di Stéfano en una entrevista realizada por Quique Wolf.

A casi cinco años de su partida, la hermana de Alfredo, Norma Di Stéfano, relató algunos pasajes que conllevó al argentino a ser considerado uno de los mejores jugadores de la época, a tal punto de acceder a la nacionalización española y defender dicho país.

"Mi familia es toda de River. Mi papá era de River y todos nos hicimos de River", relató Norma en entrevista a Radio La Red. "Lo acompañamos siempre a Alfredo. Queríamos que ganara Boca todos porque lo acompañábamos. De chico iba a ver los entrenamientos de Boca porque los abuelos vivían a media cuadra, pero era de River".

Criticó la gran ansiedad que se ha generado entorno al encuentro. También se animó a dar su veredicto y el que hubiese querido su hermano. "Estamos todos nerviosos pero es solo un partido de fútbol, no van a dejar de ser River o Boca por perder [...] Alfredo hoy quisiera que ganara River. Tenía un profundo respecto por Boca pero quería que ganara River. Fue muy importante para él haber sido campeón con River y con Boca, eso lo emocionaba profundamente".