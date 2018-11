VER River Plate vs Boca Juniors EN VIVO: se define al campeón de la Copa Libertadores 2018

Llegó el día. River Plate y Boca Juniors estarán frente a frente por la final de vuelta de la Copa Libertadores en un verdadero partidazo que será transmitido EN VIVO ONLINE vía Fox Sports en el Monumental de Núñez desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Además, Líbero.pe te traerá todos los incidentes de este impactante encuentro.

Tras la postergación del encuentro debido a los sucesos ocurridos en la antesala del River Plate vs Boca Juniors que estaba programado para disputarse el sábado último, ambos clubes quieren dejar atrás los hechos acontecidos en los exteriores del Monumental y saldrán por el triunfo.

¡Se viene la final! ⚽️



La gente le empieza a poner color al Monumental. 👏🏻👋🏻#JuntosSomosMásGrandes ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/jIeu8Gx9ru — River Plate (@CARPoficial) November 24, 2018

River Plate quiere hacer respetar la casa y Marcelo Gallardo mandará lo mejor de su plantel a pesar de las bajas del colombiano Rafael Santos Borré por acumulación de amarillas y la de Ignacio Scocco por lesión. Más allá de no poder contar con dos de sus figuras, Lucas Pratto sería titular tal y como ocurrió en La Bombonera.

Por su parte, Boca Juniors espera contar con Pablo Pérez ya que debido al ataque que sufrió el bus del 'xeneize', el mediocampista fue uno de los más afectados. El que si no podrá estar es Cristian Pavón debido a que no superó su desgarro. El 'Mellizo' Schelotto aún no define al acompañante de Ramón Ábila en la delantera.

🎥 ¡Así se siente el apoyo de los miles de hinchas de #Boca desde adentro del Hotel!



¡Hoy, #JugamosTodos!#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/duLxr5PEFf — Boca Jrs. Oficial 🏆🏆 (@BocaJrsOficial) November 24, 2018

Carlos Tévez o Darío Benedetto es la duda en la ofensiva del elenco visitante. El 'Pipa' podría ganarle el titularato al 'Apache' ya que en la ida se hizo presente en el marcador.

Las incidencias ocurridas con el bus de Boca va quedando en el pasado y la seguridad está confirmada por parte de las autoridades para este trascendental encuentro que definirá al campeón del torneo de clubes más importante de Sudamérica que contará con un Monumental totalmente lleno.



River Plate vs Boca Juniors EN VIVO final Copa Libertadores | posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez; y Lucas Pratto.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Edwin Cardona, Sebastián Villa; Ramon Ábila y Benedetto.

River Plate vs Boca Juniors EN VIVO vía Fox Sports para Latinoamérica, excepto Chile

Relatos: Mariano Closs

Comentarios: Diego Latorre

Campo de Juego: Marcelo Benedetto

Campo de juego | Matías García

River Plate vs Boca Juniors EN VIVO final Copa Libertadores | Horarios del Mundo

Argentina: 17:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

México: 14:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Estados Unidos: 12:00 ET/ 13:00 PT

River Plate vs Boca Juniors EN VIVO final Copa Libertadores | Guía de Canales

Argentina Fox Sports Cono Sur

Australia SBS Live, SBS

Austria DAZN, sportdigital, Sport1 +

Belice FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Bolivia Fox Sports Cono Sur

Bosnia-Herzegovina Arena Sport BIH, Arena Sport 2

Brasil SporTV, FOX Sports 1 Brasil

Chile Fox Sports Cono Sur

Colombia Fox Sports Cono Sur

Costa Rica Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte