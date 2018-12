River Plate vs Boca Juniors: Justicia argentina autoriza a ex jefe de la barra de Boca para viajar a Madrid

Para no creer. Rafael Di Zeo, jefe de la barra brava de Boca Juniors, recibió el permiso de la justicia argentina para poder viajar a Madrid y poder ser parte de la gran final de la Copa Libertadores de este domingo ante River Plate en el Estadio Santiago Bernabé, según el portal Infobae

Cabe señalar, que Rafael Di Zeo no cuenta con impedimento de salida de Argentina, no obstante, aún no es confirmado que pueda ingresar al Santiago Bernabéu para presenciar el encuentro debido a que pesa una prohibición sobre el de ingresar a los estadios en los que juega Boca Juniors.

