¡Tensión en Arequipa! Jugador de Melgar fue separado tras pelea con el técnico Torres

Ni el volcán Misti provocó un remezón como el que se sintió ayer en la interna del FBC Melgar. Luego de los entrenamientos matutinos, la charla del entrenador colombiano Hernán Torres en la concentración arequipeña terminó en conflicto al tocar la ligazón familiar de uno de los integrantes de su plantel.

Según conoció LÍBERO, Torres habló del partido jugado en Matute frente a Alianza Lima y le increpó a sus jugadores el hecho de que un muchacho con poca experiencia, como Aldair Fuentes, les haya anotado el definitivo 3-3.

El estratega cafetero -detallaron nuestras fuentes- fue elevando el tono de su voz hasta entrar en el insulto, tocando a Aldair Fuentes y a su madre, y olvidándose de que su hermano Jean Pierre Fuentes es jugador del club.

El tema no quedó ahí y el volante le exigió respeto al DT porque estaba manchando la imagen de su progenitora y de su “ brother”. Torres respondió a gritos y la discusión se agrietó. La familia es sagrada y parece que el técnico rojinegro no lo entendió así, y Jean Pierre le siguió reprochando sus palabras.

Sin entrar a una escenografía de violencia, el entrenador cortó la discusión y decidió, en coordinación con su comando técnico y la directiva, separar de la concentración al jugador. Fuentes se marchó molesto e indignado por la actitud del hombre que -se supone- debe aportar fútbol, vida y valores a sus dirigidos.

CONSECUENCIAS DE LA PELEA

Molestia: Así no lo digan abiertamente, los jugadores no comparten los insultos del técnico y esperan que se disculpe.

Motivación: Los líos internos siempre afectan el estado de ánimo. Algunos pueden sufrir depresión y no rendir en la cancha.

Hinchas: La hinchada del Melgar puede empezar a alejarse del equipo al ver estos hechos. La taquilla puede verse disminuida.