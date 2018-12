Premier League: Lucas Pérez revela terrible lesión sufrida en la victoria del West Ham [FOTOS]

La Premier League de Inglaterra se caracteriza por la gran competencia, esfuerzo y garra que muestran sus figuras cada fin de semana. La tarde de hoy, en medio de la jornada 16 del torneo 2018-19, el delantero Lucas Pérez sufrió de una terrible lesión en el duelo que su equipo, el West Ham, terminó venciendo al Crystal Palace (3-2), teniendo que abandonar el campo.

Todo parecía transcurrir normalmente para el delantero español. El plantel de los ‘Hammers’ realizaban un doble esfuerzo, pues estaban 1-0 abajo en el marcador desde los 6 minutos. Esa impericia por encontrar el empate hizo que Lucas Pérez reciba un terrible pisotón en su pie izquierdo, lo que generó un sangrado inmediato, pero logró seguir en el juego.

Sin embargo, tras ir a los camerinos, todavía con la derrota momentánea, Manuel Pellegrini, su DT, decidió que tendría que ser cambiado. En los camerinos, el ex jugador del Arsenal recibió la atención médica y se toparon con la terrible escena: el pie de Lucas Pérez seguía sangrando y, producto del pisotón, la zona del empeine estaba muy inflamada.

Andrew Carroll se encargó de reemplazar al atacante español en el segundo tiempo, en el cual se consumó la remontada. Finalmente, el West Ham venció por 3-2 al Crystal Palace, subiendo a la casilla 10 con 21 puntos, algo lejos de los puestos a torneo de Europa todavía. Por el momento no se conoce si Lucas Pérez será baja el fin de semana, aunque el ánimo es positivo.

Happy for the win and regretting not being able to continue helping the team ⚒ #COYI pic.twitter.com/dQEvTN0kSn