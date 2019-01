El Chelsea va a la carga por Philippe Coutinho

No hay que ser adivinos o tener una bola de cristal para darse cuenta que Philippe Coutinho no está a gusto en Barcelona. El extremo brasileño ha sigo relegado a la banca de suplentes y contempla la posibilidad de alzar vuelo si no cambia su situación.

Ante ello, el Chelsea es el último equipo en aparecer en escena para hacerse con sus servicios. El combinado 'blue' está dispuesto a poner más de 100 "kilos" sobre la mesa para fichar a Coutinho, quien no viene siendo tomado en cuenta por Ernesto Valverde.

Tal y como desvela 'Daily Express', en su versión digital de este domingo, el Chelsea pretende desembolsar 115 millones de euros por el fichaje de Coutinho, jugador que ha pasado a un segundo plano en el Barcelona.

Ernesto Valverde, técnico 'culé', viene apostando más por Ousmane Dembélé en los últimos partidos y ha dejado en la banca al brasileño. Pese a que el extremo no está teniendo minutos, en tienda catalán no están dispuestos a venderlo.

EL DATO:

Philippe Coutinho suma 45 partidos internacionales con la Selección de Brasil.