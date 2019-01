Jürgen Klopp negó que Philippe Coutinho vuelva al Liverpool

Liverpool está viviendo una temporada magnífica. Se encuentra líder en la Premier League y va firme hacia el título luego de muchos años. Además logró superar la fase de grupos de la Champions League y jugará los octavos de final ante el Bayern Múnich. Es una llave que promete mucho. Jürgen Klopp es uno de los principales artífices de todo lo bueno que está viviendo el conjunto que juega de local en Anfield Road.

Uno de los futbolistas que estuvo durante la primera parte de la temporada pasada es Philippe Coutinho, quien decidió irse al Barcelona ya que creía que su fútbol iba a crecer más, pero lo cierto es que hasta el momento no se ha afianzado en el equipo titular y no se luce cuando Ernesto Valverde, entrenador del cuadro culé, le da minutos en el terreno de juego.

Jürgen Klopp habló al respecto en conferencia de prensa ante la insistencia de la prensa que le preguntó sobre una posible vuelta del talentoso futbolista brasileño a Liverpool. Aseguró que Philippe Coutinho encaja de manera perfecta en el Barcelona y le puede ser útil a su entrenador y que no iba a hablar más al respecto.

"Hasta donde yo sé, Coutinho encaja perfectamente en el Barcelona y todo está bien. Es algo de lo que no quiero hablar y no diría que es un traspaso potencial. No tengo nada que decir y cualquier cosa abriría todavía más las especulaciones. Realmente, el tema no tiene ninguna historia", dijo de manera tajante en rueda de prensa cerrándole las puertas a su ex pupilo.