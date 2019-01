Jefferson Farfán: "Me veo en unos años jugando en Alianza con la 10 y Paolo de 9" [VIDEO]

Jefferson Farfán, uno de los referentes del fútbol peruano y Alianza Lima en los últimos años, volvió a declarar sobre su deseo de volver al equipo blanquiazul para terminar su carrera como futbolista y jugar al lado de su compadre Paolo Guerrero.

Durante la última edición del programa ‘La Banca’ que conduce Jesús Alzamora, Jefferson Farfán aseguró que en un futuro no muy lejano pegará la vuelta a Alianza Lima. Además, el delantero de Lokomotiv señaló que no se ve como entrenador tras su retiro del fútbol profesional.

Al ser consultado por su futuro cercano en Alianza Lima, el delantero contestó: “Yo creo que unos años mas y me veo en Alianza con Paolo, disfrutando de mis últimos años de carrera futbolística”.

Asimismo, el delantero de Lokomotiv señaló que no se ve siendo técnico tras el retiro del fútbol profesional: “ No he pensado a que edad retirarme, no se decirte la edad, pero si no muy lejano. No he pesando mucho en que haré, pero me veo ligado al fútbol”.

Declaraciones de Jefferson Farfán a partir del minuto 18:30.