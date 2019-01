Ricardo Gareca y su contundente mensaje a Paolo Guerrero para la Copa América

Paolo Guerrero podrá regresar a jugar al fútbol profesional (Internacional de Porto Alegre) este 5 de abril tras cumplir una sanción del TAS. Ante ello, Ricardo Gareca no pudo evitar hablar del "Depredador" y a la posibilidad de convocarlo a la selección.

Ricardo Gareca fue claro sobre el nivel que debe mostrar Paolo Guerrero para ser llamado. "La prioridad es que esté bien, que se ponga bien. Con el nombre ya no se juega más. Él tiene que prepararse bien. Es indispensable que se ponga bien. Así como nos quieren, también nos dejan de querer. El resultado es frío. Te quieren y te dejan de querer. Se acabó esa zona media", manifestó a RPP.

Luego, Gareca aclaró que no busca apurar a ningún jugador y que la prioridad es que lleguen bien a las Eliminatorias. "Yo quisiera darle tiempo a los jugadores. No tenemos urgencia de apurarle. Se vienen objetivos muy grandes, tratar de llegar bien a las Eliminatorias. No hay duda de la importancia del jugador, pero nosotros no tenemos urgencia", precisó.

Finalmente dijo. "Lo único que quiero decir es que a cualquier jugador de la Selección Peruana le vamos a dar el tiempo necesario y suficiente para que se ponga bien. Muchos creen que ya no tienen más posibilidades de estar y nosotros los estamos siguiendo, esperando", detalló.

EL DATO

Paolo Guerrero puede comenzar a entrenar este 5 de febrero con el Inter de Porto Alegre. Puede competir el 5 de abril.