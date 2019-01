Ricardo Gareca sobre Cristian Benavente: "Me hubiese gustado que pueda seguir en Europa" [VIDEO]

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, se refirió al traspaso del volante Cristian Benavente del Sporting Charleroi al Pyramids FC de Egipto. En ese sentido, el 'Tigre' expresó que le hubiese gustado que el 'Chaval' se mantenga en Europa.



En diálogo con RPP Noticias, Ricardo Gareca no se mostró tan convencido de la decisión que tomó Benavente de fichar por el Pyramids FC.

"Son decisiones. Yo no puedo meterme en decisiones que son personales. Creemos que Cristian (Benavente) se pudo haber mantenido en Europa, pero bueno, él lo dijo. Recibió una oferta que era para decirle que no. Tengo una opinión. Uno puede decir que no, a determinadas cosas, a lo económico, a lo deportivo. Depende de lo que uno quiere", dijo inicialmente.

Tras ello, expresó su anhelo de que el 'Chaval' se hubiese mantenido en el 'Viejo Continente'. Además, aseguró que no tiene mayores nociones del fútbol egipcio.



"Si bien la carrera del deportista es corta, me hubiese gustado que él deportivamente pueda seguir (en Europa). No conozco la liga egipcia", enfatizó.



Finalmente, Gareca destacó el hecho de que Bevanente "se ha mantenido en el extranjero".



Cabe señalar que Cristian Benavente fichó por el Pyramids FC con un salario de más de 3 millones de dólares al año.