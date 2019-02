Chelsea: Philippe Coutinho asoma como el sucesor de Eden Hazard

Eden Hazard se encuentra cada vez más cerca de dejar el Chelsea por el Real Madrid. El cuadro 'blue' consciente de que el 'Duque' termina contrato en el 2020 tiene apenas unos meses para evitar que se marche libre obteniendo de esta manera grandes dividendos en una posible venta.

En ese marco, en Stamford Bridge aseguraron a Christian Pulisic del Borussia Dortmund como el primer refuerzo en llegar la próxima temporada, sin embargo no sería el único en llegar con el propósito de reemplazar al volante 'belga'.

De acuerdo al medio británico 'The Independent' en el elenco azul tienen en la mira nada menos que a Philippe Coutinho. El club de Londres ha visto en el volante del Barcelona al nuevo conductor del equipo y está dispuesto a romper la alcancía para traerlo.

Como se sabe Coutinho no viene rindiendo como se esperaba en el Barza al punto de recibir duras críticas por pasar casi desapercibido en el último clásico ante Real Madrid. De no terminar de cuajar en el Barza, no le quedaría otra que evaluar nuevas opciones, disyuntiva que Chelsea quiere aprovechar.

EL DATO:

Eden Hazard sería vendido al Real Madrid a cambio de 100 millones de euros.