Simeone piensa en un argentino como el sucesor de Diego Godín en el Atlético

Es un hecho. Diego Godín dejará el Atlético de Madrid a final de temporada y el 'Cholo' Simeone ya baraja varios nombres para tener un reemplazante de garantías.

Desde Brasil ya lanzaron un nombre: Walter Kannemann. 'Esporte Interativo' reveló el interés de Diego Simeone por el defensa argentino, al que hizo debutar en San Lorenzo de Almagro.

El citado medio sostiene que el precio de Kannemann no sería un problema para el Atlético de Madrid debido a que los 20 millones de euros que vale su cláusula de rescisión serían un precio asequible para el club español.

El defensa de 27 años ya fue consultado por el tema, pero no abundó mucho sobre el tema: "No sé, no tengo ni idea de eso. El Cholo fue mi entrenador en San Lorenzo. Fue un período muy breve. Sólo pienso en Gremio y el Campeonato Gaúcho".

Vale destacar que Walter Kannemann ya fue buscado por dos clubes de su país en las últimas semanas. Boca Juniors e Independiente lo quisieron, pero Gremio se puso fuerte.

EL DATO:

Walter Kannemann debutó con la Selección Argentina de la mano de Lionel Scaloni. Fue en el amistoso ante Guatemala (3-0).