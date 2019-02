Santos FC y River Plate empataron 0-0 por la ida de primera fase de la Copa Sudamericana [RESUMEN]

En encuentro sin muchas llegadas claras de gol, pero con un dominio total para la visita, Santos y River Plate de Montevideo empataron 0-0 en la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana.

El equipo de Jorge Sampaoli plasmó su superioridad desde el arranque del encuentro, tomó el control de la pelota, pero no pudo generar ocasiones claras de gol. Además, se encontraron con el portero Olveira que en más de una oportunidad evitó la caída del arco local.

El partido tenía un claro dominador, el cual era Santos que llegaba y llegaba sobre el arco de Olveira. Sin embargo, al minuto 65 del encuentro la cosa cambiaría. Y es que el defensa Orbinho vio la tarjeta roja.

Luego de eso, River Plate aprovechó su superioridad numérica y cargó sobre el arco de Santos, aunque sin mucha claridad. Con el correr de los minutos el cuadro brasileño se replegó de la mejor manera y logró sacar el resultado que lo deja bien parado para el partido de vuelta en Sao Paulo.

SEGUNDO TIEMPO

- 90+4' Final del encuentro.

- 90+2' Tarjeta amarilla para Derlis González.

- 90' Se añade cuatro minutos más a este encuentro.

- 89' Centro por la derecha que buscaba la cabeza de Leyes, pero que es rechazada por la defensa brasileño.

- 86' Vuelve River al ataque en el cierre de este encuentro buscando la cabeza de los dos atacantes de punta que tiene.

- 83' Cae el partido en estos minutos del encuentro.

- 79' River mete en su cancha a Santos al aprovechar su superioridad numérica.

- 76' Tarjeta amarilla para Gabriel Leyes.

- 75' Cambio en River, deja la cancha Juan Manuel Olivera para el ingreso de Gabriel Leyes.

- 75' River aprovecha su superioridad numérica para adelantar sus líneas y buscar abrir el marcador.

- 71' Nuevo cambio en Santos, deja la cancha Jean Mota para el ingreso de Ribeiro.

- 67' Terrible cobro del tiro libre para River que desperdicia una chance clara.

- 65' Tiro libre de peligro para River, chance clara para el local.

- 64' Tarjeta roja para Orinho que corta una jugada en ataque cuando era el último hombre.

- 61' González intenta llegar a un pase largo, pero Olveira llega primero al balón.

- 59' Cambio en Santos, deja la cancha Jonathan Copete para el ingreso de Soteldo.

- 56' Tapadón de Olveira que atajó en dos ocasiones dos remates claros de Santos que pudieron ser el 1-0 para los brasileños.

- 55' Tiro de esquina para Santos que adelantó sus líneas en busca de la apertura del marcador.

- 52' Alison se manda con un remate de media distancia que pasa muy lejos del arco de River.

- 49' Gol anulado para Santos tras una posición adelantada de Copete.

- 46' Santos sigue con el control del encuentro.

- ¡Arranca la segunda mitad en Montevideo!

PRIMER TIEMPO

- 45+1' Final de la primera mitad.

- 44' Se añade un minuto más a este encuentro.

- 42' Sigue sin poder llegar con claridad sobre el arco de River sobre el final de esta primera mitad.

- 39' Carlos Sanchéz se mandó con una gran jugada por la derecha que terminó en un centro para nadie en el área de River.

- 37' Fuerte falta sobre Pituca sobre la banda izquierda.

- 33' Se vuelve a salvar River al rechazar un centro desde la derecha que se pasó por todo el área sin ser conectado por algún jugador de Santos.

- 30' Derlis González intentó una chalaca dentro del área de River, pero su remate se fue por arriba del arco rival.

- 28' Olivera ganó por arriba tras un tiro libre a favor, pero su cabezazo se perdió al saque de meta para Santos.

- 25' Nueva jugada entre Copete y González que intentaron una pared que fue desactivada por la defensa rival.

- 22' Santos sigue controlando el partido aunque con poca profundidad.

- 20' Tiro libre de peligro para River tras una fuerte falta sobre Plada.

- 18' Pituca probó de media distancia con un remate fuerte a las manos del portero uruguayo.

- 16' Fuera de lugar de Copete tras un gran pase largo a las espaldas de la defensa rival.

- 14' Derlis González se perdió de manera increíble el 1-0 para Santos luego de intentar colgar al portero de River.

- 13' Derlis González dejó solo a Copete dentro del área de River, pero el delantero mandó su remate por arriba del arco rival.

