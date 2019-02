Chelsea vs Malmo EN VIVO por la vuelta de 16vos de final de la Europa League 2019

Chelsea y Malmo se verán las caras este jueves 21 de febrero en el Estadio Stamford Bridge, en un partido por la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League. La transmisión del encuentro va EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN 2 e incidencia en Libero.pe.

El conjunto dirigido por Maurizio Sarri se encuentra en un momento caótico luego de que fuese eliminado de la FA Cup a manos del Manchester United y anteriormente sufrió una terrible goleada de 6-0 contra Manchester City en la Premier League. Sin embargo, los 'blues' para este choque mantienen la ventaja y están invictos en el torneo continental.

La escuadra londinense sacó un buen resultado en la ida cuando visitó al combinado sueco y ganó 2-1 con goles de Barkley y Giroud. No obstante, el técnico italiano no la pasa bien en el Chelsea porque las derrotas han hecho que peligre su continuidad en el club e incluso se rumorea que tiene problemas en el vestuario.

“El partido contra Malmo nos dará la oportunidad de calificar para la siguiente ronda. Solo después de conseguir ese objetivo podremos enfocarnos en el partido del domingo contra el City”, agregó el exentrenador del Napoli.

Malmo, por su parte, llega con la mora alta debido a que el pasado fin de semana derrotó por 3-2 a Degerfors en la primera fecha de la fase de grupo de la Copa de Suecia. Y es que la liga local aún no comienza y anteriormente solo habían estado jugando partidos amistosos.

PROBABLES ALINEACIONES

Chelsea: Caballero; Azpilicueta, David Luiz, Christensen, Emerson; Kante, Jorginho, Barkley; Willian, Giroud, Hudson-Odoi.

Malmo: Dahlin; Nielsen, Bengtsson, Safari; Vindheim, Christiansen, Bachirou, Traustason, Rieks; Rosenberg, Antonsson.

HORARIOS DEL CHELSEA-MALMO

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos: 3.00 p.m. (ET) / 12.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 p.m.

GUÍA DE CANALES DEL CHELSEA-MALMO

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Francia: RMC Sport 2, RMC Sport en direct

Alemania: DAZN

Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras: ESPN Play Norte, ESPN2 Nort

Italia: SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 4

México: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Países Bajos: Fox Sports 6, Fox Sports Go

Panamá: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 8, Movistar Liga de Campeones 1

Reino Unido: BT Sport 4K UHD, BT Sport 2, BT Sport Live

Estados Unidos: Univision NOW, B/R Live, UniMás