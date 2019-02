Chelsea vs Malmö EN VIVO por los dieciseisavos de final de la Europa League

La escuadra de Chelsea visitará este jueves 14 de febrero al conjunto de Malmö en el Swedbank Stadion, en Malmö a las 12:00 (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la jornada 13 de la Serie A, la cuál será transmitida por Fox Sports, Univisión y Sky Sport.

Malmö buscará aumentarle los problemas del Chelsea sabiendo que una victoria impactaría en historia: serían el primer club sueco en llegar acceder de fase. Los 'Sky Blues' sorprendieron a muchos al terminar como subcampeones de Genk en el Grupo I, principalmente gracias a un par de victorias sobre el Besiktas en tercer lugar, quien terminó dos puntos menos.

Fue todo por jugar en el encuentro entre Malmo y Besiktas en la última jornada de diciembre, y fueron los cargos de Uwe Rosler los que se impusieron 1-0 en Estambul para superar a sus oponentes en el segundo lugar.

Con su aventura europea aún con vida, el enfoque de Malmo se ha centrado únicamente en lograr una gran sorpresa al noquear a los ganadores de 2013. Para que eso suceda, el equipo sueco probablemente tendrá que tomar algún tipo de ventaja hacia el oeste de Londres para el encuentro inverso una semana más tarde.

Hablando a raíz de la pérdida de seis goles de su equipo en el Etihad Stadium, Maurizio Sarri confesó que no está seguro de lo que le depara el futuro en el Chelsea. Por ahora, el ex entreador de Napoli permanece en su lugar y tiene cuatro juegos en tres competiciones para prepararse en el espacio de 10 días.

Tal vez el avance del Chelsea a la final de la Copa EFL, donde se reunirán con los Citizens en el estadio de Wembley el 24 de febrero, mantendrá a Sarri en el puesto de trabajo tras acumular derrotas consecutivas en Bournemouth y Manchester City.

Además de tener una final de copa esperada, si ese es el término correcto, los 'Blues' también se enfrentarán al Manchester United en los cuartos de final de la FA Cup el próximo lunes, antes de dar la bienvenida a Malmo a Stamford Bridge para el partido de vuelta de su primera etapa. Partido de eliminatorias de la Europa League cuatro días después.

We'll be hearing from Maurizio Sarri soon...



In the meantime, here is the squad in full that has travelled to Sweden today! 👇 #MALCHE