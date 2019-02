Manchester City vs Chelsea EN VIVO: día, hora y canal por la Premier League

Este domingo EN DIRECTO desde el Etihad Stadium podrás seguir EN VIVO ONLINE vía ESPN 2 el duelo del Manchester City vs Chelsea correspondiente a la jornada 26 de la Premier League. Además, Líbero.pe te traerá todas las incidencias al instante como: los goles, las mejores jugadas, ls polémicas y el resumen completo del partido.

Manchester City jugará en condición de local, sin embargo, su mayor presión es que está obligado a ganar al Chelsea para no alejarse del Liverpool que hoy ganó y volvió a la punta de la Premier League al tener 3 puntos más que los pupilos de Pep Guardiola.

El equipo de Pep Guardiola viene de dos triunfos y un empate, mientras que el Chelsea llega con dos victorias y una derrota. Sin embargo, ambos clubes se volverán a enfrentar el domingo 24 pero en Wembley por la final de la Capital One Cup.

Pero, en la previa de este partido, el técnico del Chelsea se encargó de tirar la presión al City. "En este momento, el Manchester es el mejor equipo de Europa. Guardiola está en su tercera temporada en la Liga Premier. Tenemos que tratar de reducir la brecha. La pelea por la Liga Premier será entre Liverpool y Manchester City"

Manchester City vs Chelsea EN VIVO por la Premier League | POSIBLES ALINEACIONES

Manchester City: Moraes; Otamendi, Walker, Laporte, Stones; Silva, Fernandinho, Gundogan, Silva; Sané, Agüero.

Chelsea: Kepa; Luiz, Azpilicueta, Alonso, Christensen; Barkley, Jorginho, Kanté, Willian; Hazard, Higuaín.

When training goes up a level... ⚽️🎮🔥 pic.twitter.com/iHSC7HGTaG — Chelsea FC (@ChelseaFC) 9 de febrero de 2019

Manchester City vs Chelsea EN VIVO por la Premier League | HORA MUNDIAL

Lima 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

Sao Paulo 2:00 p.m.

México 10 a.m.

Los Ángeles 08:00 a.m.

New York 11 a.m.

Lagos 5:00 p.m.

Cape Town 6:00 p.m.

Sydney 03:00

Wellington 05:00

Tehran 19:30

Beiking 00:00

Tokyo 01:00

Londres 16:00

Moscú 19:00

París 17:00

Manchester City vs Chelsea EN VIVO por la Premier League | GUÍA DE CANALES

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Austria DAZN

Bélgica Play Sports 1, VOOsport World 1

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Canadá Sportsnet World Now, Sportsnet Now, Sportsnet World

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China Ssports Live, BesTV, Guangdong Sports Channel, PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

RD del Congo SuperSport 3 Africa

Costa Rica Sky HD

Croacia Sportklub 1 Croatia

República Checa Digi Sport 4, DIGI GO

Dinamarca TV3 MAX, Eurosport Player Denmark, Viaplay Denmark, Viasat Ultra HD

Dominica Flow Sports App

República Dominicana Sky HD, Flow Sports 1

Ecuador ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Egipto beIN Sports HD 2, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador Sky HD

Finlandia Viaplay Finland, Viasat Football HD, Viasat Ultra HD, Viasat Sports Premium

Francia RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Alemania DAZN

Grecia Cosmote Sport 1 HD

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Hong Kong Now Player, 620 Now Premier League TV, Now E, 621 Now Premier League 1

Hungría Spíler1

Islandia Stöð 2 Sport

Irán beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Iraq beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Irlanda Sky Sports Main Event, SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Premier League Ireland

Italia Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Sport Football

Jamaica Flow Sports App, Flow Sports 1

Japón DAZN, J Sports 4, SportsNavi Live

Jordania beIN Sports HD 2, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT

Corea del Sur SPOTV ON, SPOTV2

Kuwait beIN Sports HD 2, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Monaco RMC Sport 1

Montserrat Flow Sports 1, Flow Sports App

Marruecos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 2

Países Bajos Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Nueva Zelanda beIN Sports Connect New Zealand, beIN SPORTS 1 New Zealand

Nicaragua Sky HD

Noruega TV2 Sport Premium, Viasat Ultra HD, TV2 Sumo

Panamá Flow Sports 1, Flow Sports App, Sky HD

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Polonia nc+ GO, Canal+ Sport, Canal+ Sport Online

Portugal Sport TV2

Qatar beIN Sports HD 2, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT

Rusia Матч! Футбол 1, Матч! Игра, НТВ+ Спорт Онлайн

Serbia SportKlub 1 Serbia

España Movistar+, #Vamos

Suecia Viasat Sports Premium, Viasat Ultra HD, Viaplay Sweden

Suiza RMC Sport 1, DAZN

Siria beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Trinidad y Tobago Flow Sports App, Flow Sports 1

Emiratos Árabes Unidos beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11

Reino Unido BBC Radio 5 Live, BBC Radio Manchester, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, SKY GO Extra

Estados Unidos SiriusXM FC, NBC Sports Live, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSports.com, Telemundo, NBCSN

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela ESPN Play Sur, ESPN2 Andina