Exfigura de Francia anunció su retiro del fútbol [FOTO]

Lassana Diarra, exjugador de la Selección Francesa, anunció mediante sus redes sociales la decisión de alejarse del fútbol a los 33 años tan solo horas después de haberse hecho oficial la rescisión de su contrato con el PSG de Francia, club con el que tenía contrato hasta junio del presente año.

El ahora exfutbolista que vistió la camiseta de equipos como el Chelsea y el Real Madrid, pasará a integrar la lista de los retirados ya que usó su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia y reveló la decisión que lo llevó a tomar esta decisión.

"Ha llegado para mí el momento de colgar las botas. He dado mucho por el fútbol. Gracias al fútbol también he recibido mucho", escribió el exvolante francés.

Además, Diarra agregó que "No digo que lo he hecho todo perfecto, pero sí que lo hice con corazón, pasión y buena actitud. Gracias a todos los que a todos los que estuvieron a lo largo de mi carrera deportiva. Paso la página, pero no me olvido de nada. Voy a continuar trabajando con entusiasmo, determinación y sinceridad en mis nuevos proyectos".

El balance de Diarra no fue bueno en Francia ya que jugó tan solo 13 partidos sin marcar goles el año pasado y en la última campaña con los parisinos, participó de tres duelos siendo el último ante el Amiens el 20 de octubre del año pasado.

Las lesiones y las diversas variantes que hay en ese puesto como las de Verratti, Marquinhos, Draxler o Paredes, lo terminaron por marginar en el cuadro del DT alemán Thomas Tuchel.