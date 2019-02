'Tino' Asprilla llamó a Nicolás Maduro "Asesino” en redes sociales [FOTOS]

Faustino 'El Tino' Asprilla trapeo el piso con Nicolás Maduro, el Presidente de Venezuela. Debido a que el actual líder político del país 'vinotinto' invitó a diversas personalidades del fútbol sudamericano para jugar partidos benéficos en su país y 'apoyar' la reforma social dentro de la nación que comanda.

Pero el ex delantero colombiano que es conocido por "no soportar bromas, ni menciones políticas o bromas de alto calibre", respondió rápidamente esta situación que lo estaba implicando en 'algo indebido'. La invitación se dio en Twitter cuando el Presidente de Venezuela publicó: "Invito a mis queridos amigos compatriotas de mi patria Colombia: @TinoasprillaH @PibeValderramaP @freddyrincon5 a jugar un partido por la paz de nuestras patrias".

Recibiendo la histórica respuesta del crack sudamericano; Faustino Asprilla, con el siguiente mensaje mediante un re tweet con mención: "Ni por el putas. Asesino". Una clara alusión al mal concepto que tiene quien en su momento fue considerado como "uno de los mejores jugadores del continente sudamericano", sobre Nicolás Maduro.

Además, horas después el mismo Asprilla conversó con la prensa de Colombia sobre este hecho insólito y detalló por menores del momento donde insultó al mandamás de Venezuela: "Les cuento. A mí me llamaron que para ese concierto que va a hacer Nicolás Maduro. Quería que hiciéramos un partido con Freddy Rincón, nosotros nos negamos. Una señora llamó a mi casa, no hablé con ella. Pero sí habló con Freddy Rincón para que montamos un partido hoy en el otro lado y yo le dije que ni charlando, que a mí no me buscaran para esas cosas". Sentenció en una nota exclusiva para Pulzo de Cali.

EL DATO:

Faustino Asprilla fue considerado como 'el 6° lugar en Jugador Mundial de la FIFA' en 1993.